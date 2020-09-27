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"Шахтер" – "Олимпик": где смотреть донецкое противостояние в чемпионате Украины

27 сентября, 11:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча пройдет в воскресенье вечером в Киеве на НСК "Олимпийский"

Сегодня состоятся еще четыре поединка украинской Премьер-лиги. На нашем сайте уже стартовала онлайн-трансляция "Шахтер" – "Олимпик". Начало матча запланировано на главной спортивной арене страны на 17:00.

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В эти выходные на украинском телевидении можно посмотреть все семь матчей. Вашему вниманию – прогноз, расписание и все результаты 4-го тура чемпионата Украины. Донецкое дерби "Шахтер" – "Олимпик" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция начнется в 16:55, а перед ней, в 16:25, откроется программа "Тур ONLINE". Ночью, в 3:55 уже в понедельник, игру повторит телеканал "Футбол 2". В интернете матч можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

Напомним, что у "горняков" серия без побед затянулась уже на четыре матча. В УПЛ подопечные Луиша Каштру сыграли вничью с "Рухом" и "Зарей", уступили "Динамо" в борьбе за Суперкубок, а также проиграли "Олимпику" в товарищеской встрече 5 сентября. Правда, тогда команда действовала без исполнителей национальных сборных.

Тем временем, "Шахтер" хочет вернуть зрителей на НСК "Олимпийский".

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Смотрите обзор матча "Рух" – "Шахтер" в предыдущем туре:

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