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"Шахтер" – "Олимпик": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 27 сентября

Шахтер

17:00

Олимпик

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 27 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч четвертого тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Олимпик". Начало донецкого дерби – в 17:00. Мы ведем онлайн-трансляцию этого поединка с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК"

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Перед этим матчем команды оказались соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. "Олимпик" после трех поединков идет на шестом месте, а чемпион страны "Шахтер" – на седьмом. Исходя из одного только этого факта можно заключить, что "горняки" выйдут на игру с особой мотивацией победить.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
4
3
1
0
9
2
7
10
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В В
3
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
4
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
8
5
3
6
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В
5
КолосКолосКол
3
2
0
1
7
4
3
6
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
6
ОлимпикОлимпикОли
3
2
0
1
7
5
2
6
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
7
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
8
Шахтер Шахтер Шах
3
1
2
0
6
4
2
5
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
9
МинайМинайМин
3
1
0
2
1
7
-6
3
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
ЗаряЗаряЗар
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П
12
РухРухРух
3
0
1
2
4
8
-4
1
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П
13
Днепр-1Днепр-1Дне
4
0
1
3
4
10
-6
1
Забитые 4
Пропущеные 10
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Отметим, что в своем предыдущем матче "Шахтер" неожиданно сыграл вничью 1:1 с "Рухом" во Львове.

Между тем "Олимпик" в предыдущем туре разгромил в Киеве "Минай" 3:0. Причем все три гола "олимпийцев" в той встрече организовал иранец Шахаб.

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По данным Transfermarkt, один полузащитник "горняков" Алан Патрик (8 млн) стоит дороже всего "Олимпика" (7.8 млн евро). Суммарную же стоимость игроков "Шахтера" (137,4 млн евро) оценивают в 18 раз выше, чем их соперников.

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

"Шахтер" называют большим фаворитом матча. На его победу аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.60, на победу "Олимпика" – 13.5. В процентном соотношении вероятность этих исходов следующая: выигрыш "горняков" – 80%, ничья – 13%, выигрыш "олимпийцев" – 7%. Наиболее вероятные счета у аналитиков – 2:0 и 3:0 в пользу "Шахтера".

Тренировка "Шахтера" перед игрой с "Олимпиком"

Тренировка "Олимпика" перед донецким дерби

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Шахтер" – "Олимпик" в воскресенье, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть игру в прямой трансляции можно на сервисе OLL.TV.

Cмотрите, как "Шахтер" играл с "Олимпиком" в прошлом сезоне

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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