"Шахтер" – "Олимпик": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 27 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч четвертого тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Олимпик". Начало донецкого дерби – в 17:00. Мы ведем онлайн-трансляцию этого поединка с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК"

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Перед этим матчем команды оказались соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. "Олимпик" после трех поединков идет на шестом месте, а чемпион страны "Шахтер" – на седьмом. Исходя из одного только этого факта можно заключить, что "горняки" выйдут на игру с особой мотивацией победить.

Отметим, что в своем предыдущем матче "Шахтер" неожиданно сыграл вничью 1:1 с "Рухом" во Львове.

Между тем "Олимпик" в предыдущем туре разгромил в Киеве "Минай" 3:0. Причем все три гола "олимпийцев" в той встрече организовал иранец Шахаб.

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По данным Transfermarkt, один полузащитник "горняков" Алан Патрик (8 млн) стоит дороже всего "Олимпика" (7.8 млн евро). Суммарную же стоимость игроков "Шахтера" (137,4 млн евро) оценивают в 18 раз выше, чем их соперников.

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

"Шахтер" называют большим фаворитом матча. На его победу аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.60, на победу "Олимпика" – 13.5. В процентном соотношении вероятность этих исходов следующая: выигрыш "горняков" – 80%, ничья – 13%, выигрыш "олимпийцев" – 7%. Наиболее вероятные счета у аналитиков – 2:0 и 3:0 в пользу "Шахтера".

Тренировка "Шахтера" перед игрой с "Олимпиком"

Тренировка "Олимпика" перед донецким дерби

"ШАХТЕР" – "ОЛИМПИК": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Шахтер" – "Олимпик" в воскресенье, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть игру в прямой трансляции можно на сервисе OLL.TV.

Cмотрите, как "Шахтер" играл с "Олимпиком" в прошлом сезоне

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