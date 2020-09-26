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Пятов – о старте "Шахтера" в новом сезоне: "Нужно становиться сильнее и лучше"

26 сентября, 20:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

В матче с "Олимпиком" "горняки" должны доминировать, забивать и не пропускать

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов в эфире Shakhtar News рассказал о работе над ошибками и предстоящей встрече с донецким "Олимпиком" в четвертом туре чемпионата Украины. В предыдущих двух поединках в Премьер-лиге – против "Десны" и "Руха" – "горняки" сыграли вничью.

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– Мы серьезно относимся ко всем соперникам, понимаем, что не так сделали. Разобрали игру с "Рухом", тренер указал на ошибки. Должны были действовать по-другому: где-то агрессивнее, где-то внимательнее в обороне. Нужно становиться сильнее и лучше. Потери очков могут аукнуться, поэтому должны сконцентрированно и со всем вниманием подойти к следующему матчу.

– С чем связана потеря четырех очков? Сложный календарь? Команда не восстановилась?

– Нет. Мы профессионалы: нет и речи о том, чтобы мы недовосстановились. У нас достаточно футболистов, все борются за место в основном составе. Кто выходит на поле, должен полностью выкладываться и давать результат. "Шахтер" воспринимает только победы. Да, мы допустили ошибки, пропускаем в каждом поединке. Нужно сделать выводы. Говорить – одно, а делать на поле – другое, но я надеюсь, что мы наконец сможем почувствовать уверенность, сыграть на ноль сзади и забить как можно больше.

– Какой игры ожидаете в воскресенье с "Олимпиком"? У команды две победы в последних турах, и соперник изучил матчи "Шахтера" с "Зарей" и "Рухом"…

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– Сейчас все умеют и обороняться, и атаковать. Конечно, изучают, смотрят, где наши слабые стороны, как нас можно вскрыть. Мы тоже смотрели, как "Рух" пользовался этим. Тренер указал на определенные ошибки – где-то мы работали неагрессивно, не закрывали зону. Если правильно это воспримем и перенесем на поле, думаю, проблем не будет. Мы должны ставить только максимальные задачи. Мы уважаем "Олимпик", видим, какие у них сейчас лидеры – Тейшейра, нападающий Шахаб… В каждой линии футболисты показывают хорошую игру. В то же время мы – "Шахтер". Должны доминировать, забивать и не пропускать.

Ранее мы писали, что на НСК "Олимпийский" могут вернуться матчи со зрителями – заявление "Шахтера". С понедельника Киев переходит в "желтую зону". Это значит, что болельщиков могут допустить на трибуны.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Рухом":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов

Источник: Сегодня|Спорт

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