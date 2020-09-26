Хорват Йовичевич дебютировал у руля "Днепра" с унизительного поражения (видео)

В первом матче под руководством нового тренера днепряне проиграли "Александрии" со счетом 1:4

Дебют хорвата Игора Йовичевича на посту главного тренера "Днепра-1" оказался провальным. В первом матче под его руководством днепряне проиграли "Александрии" на ее поле со счетом 1:4 и остались на предпоследнем месте турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

Реклама

Напомним, Йовичевич подписал с "Днепром-1" контракт по схеме 2+1, сменив на этому посту Дмитрия Михайленко. Ранее хорват, отлично владеющий украинским языком, возглавлял львовские "Карпаты" и загребское "Динамо".

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

"Александрия" – "Днепр-1" – 4:1

Голы: Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60 (авт.), Лучкевич, 68 – Адамюк, 78

"Александрия": Билык – Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Лучкевич (Мышенко, 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34), Третьяков – Безбородько (Устименко, 15, Грицук, 82), Ситало (Довгий, 82)

"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца, 46) – Тейлор (Назаренко, 65), Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 89), Цуриков – Довбик (Чичиков, 71)

Предупреждения: Ситало, Банада – Дубинчак, Адамюк, Цуриков, Сваток

Реклама

Статистика матча "Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

В тренде Тренер сборной Беларуси покинул свой пост, протестуя против насилия

Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Реклама

Ранее мы писали, что "Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины. "Ворскла" уступила команде Мирчи Луческу первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с азовцами вничью 0:0

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама