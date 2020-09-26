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Хорват Йовичевич дебютировал у руля "Днепра" с унизительного поражения (видео)

26 сентября, 22:11

Олег Люлька Олег Люлька

В первом матче под руководством нового тренера днепряне проиграли "Александрии" со счетом 1:4

Дебют хорвата Игора Йовичевича на посту главного тренера "Днепра-1" оказался провальным. В первом матче под его руководством днепряне проиграли "Александрии" на ее поле со счетом 1:4 и остались на предпоследнем месте турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

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Напомним, Йовичевич подписал с "Днепром-1" контракт по схеме 2+1, сменив на этому посту Дмитрия Михайленко. Ранее хорват, отлично владеющий украинским языком, возглавлял львовские "Карпаты" и загребское "Динамо".

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

"Александрия" – "Днепр-1" – 4:1
Голы: Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60 (авт.), Лучкевич, 68 – Адамюк, 78
"Александрия": Билык – Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Лучкевич (Мышенко, 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34), Третьяков – Безбородько (Устименко, 15, Грицук, 82), Ситало (Довгий, 82)
"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца, 46) – Тейлор (Назаренко, 65), Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 89), Цуриков – Довбик (Чичиков, 71)
Предупреждения: Ситало, Банада – Дубинчак, Адамюк, Цуриков, Сваток

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Статистика матча "Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

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Игор Йовичевич

Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Ранее мы писали, что "Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины. "Ворскла" уступила команде Мирчи Луческу первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с азовцами вничью 0:0

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
4
3
1
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Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 9
Пропущеные 2
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Результаты последних матчей: Н В В В
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МариупольМариупольМар
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Пропущеные 5
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Пропущеные 10
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Пропущеные 7
Разница -6
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видео голов чемпионат Украины ФК Александрия Игорь Йовичевич Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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