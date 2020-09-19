"Днепр-1" подтвердил увольнение Михайленко, но о новом тренере – ни слова

Руководство "Днепр-1" приняло отставку главного тренера команды Дмитрия Михайленко, сообщается на официальном сайте клуба. Наставник подал в отставку после поражения от "Мариуполя" в третьем туре чемпионата Украины. Это поражение стало для команды вторым на старте сезона.

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"Под руководством первого в истории клуба наставника "Днепр-1" прошел молниеносный и интересный путь через все профессиональные лиги украинского футбола: Вторую и Первую лиги, дважды выходил в полуфинал Кубка Украины, а в прошлом сезоне выиграл турнир во второй шестерке УПЛ. За это время команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью, и в 27 уступила", – говорится в заявлении клуба.

В клубе пока не сообщили о его сменщике, но ранее мы писали, что "Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка. Главным кандидатом на замену Михайленко является бывший наставник "Карпат" Игор Йовичевич.

Также в СМИ появились слухи, что днепровский клуб ведет переговоры с российским тренером Сергеем Ташуевым. В Украине он уже возглавлял донецкий "Металлург" в 2013-2014 годах, а предыдущим местом его работы был солигорский "Шахтер".

Смотрите, как "Днепр-1" заработал единственное очко в новом сезоне:

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