В чемпионате Украины первая отставка сезона: Михайленко покидает "Днепр-1"

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения своей команды в матче против "Мариуполя" (1:2) в третьем туре чемпионата Украины. Как мы писали ранее, "Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка.

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"В раздевалке я уже разговаривал с ребятами, и сейчас время сказать это на пресс-конференции. Не тот старт, которого мы хотели, что-то идет не так. Поэтому время идти, время перевернуть страницу, как бы горько и обидно это не звучало. Очень много времени я здесь провел – более 20 лет как игрок и тренер. Пришло время что-то изменить. Мы с тренерским штабом идем.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, руководству, президенту, Андрею Русолу, ребятам, которые все это время были рядом, за годы, проведенные вместе, за отношение и поддержку. Сейчас кораблю время изменить капитана. Как бы прискорбно это ни звучало, время идти. Уверен у этой команды большое будущее. У нас отличная команда. Пусть что-то не получалось в последнее время, что-то сбилось, исчезла какая-то химия. Время перевернуть страницу и двигаться дальше и команде, и мне как тренеру.

Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, я действительно чувствовал вашу поддержку на протяжении всего времени. Уверен, у команды большое будущее, уверен, что еврокубки будут уже в следующем году, что эта команда способна на многое. Спасибо всем. Нужно двигаться вперед и смотреть в будущее с высоко поднятой головой", – сказал Михайленко после матча, которого цитирует официальный сайт "Днепр-1".

В дебютном сезоне в Премьер-лиге "Днепр-1" под руководством Михайленко занял седьмое место в чемпионате Украины, а затем проиграл в стыковых матчах за путевку в Лигу Европы. Новый сезон команда начала неудачно – в трех поединках днепряне набрали всего один балл.

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