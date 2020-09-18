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В чемпионате Украины первая отставка сезона: Михайленко покидает "Днепр-1"

18 сентября, 22:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тренер попрощался с командой и заявил, что пришло время уходить

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения своей команды в матче против "Мариуполя" (1:2) в третьем туре чемпионата Украины. Как мы писали ранее, "Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка.

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"В раздевалке я уже разговаривал с ребятами, и сейчас время сказать это на пресс-конференции. Не тот старт, которого мы хотели, что-то идет не так. Поэтому время идти, время перевернуть страницу, как бы горько и обидно это не звучало. Очень много времени я здесь провел – более 20 лет как игрок и тренер. Пришло время что-то изменить. Мы с тренерским штабом идем.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, руководству, президенту, Андрею Русолу, ребятам, которые все это время были рядом, за годы, проведенные вместе, за отношение и поддержку. Сейчас кораблю время изменить капитана. Как бы прискорбно это ни звучало, время идти. Уверен у этой команды большое будущее. У нас отличная команда. Пусть что-то не получалось в последнее время, что-то сбилось, исчезла какая-то химия. Время перевернуть страницу и двигаться дальше и команде, и мне как тренеру.

Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, я действительно чувствовал вашу поддержку на протяжении всего времени. Уверен, у команды большое будущее, уверен, что еврокубки будут уже в следующем году, что эта команда способна на многое. Спасибо всем. Нужно двигаться вперед и смотреть в будущее с высоко поднятой головой", – сказал Михайленко после матча, которого цитирует официальный сайт "Днепр-1".

В дебютном сезоне в Премьер-лиге "Днепр-1" под руководством Михайленко занял седьмое место в чемпионате Украины, а затем проиграл в стыковых матчах за путевку в Лигу Европы. Новый сезон команда начала неудачно – в трех поединках днепряне набрали всего один балл.

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Как "Днепр-1" уступил "Колосу" матч за Лигу Европы:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
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0
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2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
3
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
4
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
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1
0
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5
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2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
7
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
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Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
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1
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1
4
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2
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Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
9
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
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ИнгулецИнгулецИнг
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0
1
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1
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Забитые 1
Пропущеные 3
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Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
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3
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Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
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Результаты последних матчей: П

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чемпионат Украины Днепр-1 Дмитрий Михайленко

Источник: Сегодня|Спорт

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