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"Мариуполь" Маркевича одержал вторую победу подряд и вышел на второе место в чемпионате Украины

18 сентября, 20:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Днепр-1" пока не знает радости побед в новом сезоне. Тренер команды Дмитрий Михайленко на грани увольнения

В стартовом матче третьего тура чемпионата Украины "Мариуполь" одержал выездную победу над "Днепр-1". Гости открыли счет на 26-й минуте после сольного прохода и удара из-за пределов штрафной Бондаренко. В начале второго тайма Хобленко замкнул фланговую передачу и сравнял счет, но незадолго до финального свистка Сугуткин ударом головой снова выел "Мариуполь" вперед. Этот счет продержался до финального свистка.

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Команда Остапа Маркевича одержала вторую победу подряд и вышла на промежуточное второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. А вот "Днепр-1" пока еще не побеждал в новом сезоне, довольствуясь лишь одной ничьей. Неудивительно, что под Дмитрием Михайленко шатается кресло. Ранее мы писали, что "Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка.

"Днепр-1" – "Мариуполь" – 1:2
Голы: Хобленко (60) – Бондаренко (26), Сагуткин (78)

"Днепр-1": Сарнавский, Тейлор, Сваток, Дуглас, Цуриков, Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 84), Логинов (Адамюк, 67), Дубинчак (Булеца, 84), Довбик (Назаренко, 53), Хобленко (Чичиков, 67).

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"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Стасюк, Сагуткин, Чоботенко, Горбунов (Кащук, 67), Мишнев, Топалов (Быков, 88), Бондаренко (Петерман, 66), Чех, Кулаков (Сикан, 61).

Предупреждения: Дубинчак (29), Сваток (32), Топалов (43), Кравченко (53), Сагуткин (55), Ди Франко (57).

Удаление: Сагуткин (90+6)

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Как "Днепр-1" завоевал единственное очко в текущем сезоне:

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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