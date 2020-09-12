Українська
$ 27,9
33,07

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Срочно верните его в "Динамо": Бенито в первом же матче за "Олимпик" сделал два ассиста

12 сентября, 16:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Донецкий клуб набрал первые очки в новом сезоне Премьер-лиги

Донецкий "Олимпик" реабилитировался за разгромное поражение от "Динамо" на старте Премьер-лиги и во втором туре на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 3:1. Героем встречи стал арендованный у "Динамо" полузащитник Бенито, отдавший две результативные передачи – на Шахаба и Тейшейру. Еще один мяч с 11-метровой отметки забил Сергей Политыло.

Реклама

Отметим, что весь второй тайм "Днепр-1" провел в меньшинстве – перед самым перерывом Игорь Когут заработал прямую красную карточку, очень грубо сыграв против Лебеденко у ворот "Олимпика".

"Днепр-1" потерял очки во втором матче подряд. Напомним, в стартовом туре команда Дмитрия Михайленко разошлась миром с новичком лиги "Ингульцом", а сегодня и вовсе проиграла.

"Днепр-1" – "Олимпик" – 1:3
Голы: Хобленко (50) – Шахаб Захеди (44), Тейшейра (47), Политыло (77, пен).

Реклама

"Днепр-1": Сарнавский, Логинов, Сваток (Дуглас, 82), Цуриков (Дубинчак, 60), Тейлор, Когут, Кравченко (Булеца, 69), Ди Франко (Батагов, 70), Адамюк, Довбик (Вакулко, 82), Хобленко.

"Олимпик": Кичак, Зотько (Цымбалюк, 56), Лебеденко, Снурницын, Пасич (Ксенз, 71), Бенито, Бабенко, Политыло, Тейшейра (Альваренга, 79), Завийский, Захеди (Каргбо, 79).

В тренде
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Предупреждения: Захеди (22), Ди Франко (37), Бенито (90), Бабенко (90).

Удаление: Когут (45+1).

Смотрите, как "Олимпик" в стартовом туре проиграл "Динамо":

Реклама

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
3
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
5
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
АлександрияАлександрияАле
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
7
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
8
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
9
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Олимпик Донецк Днепр-1 Бенито

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Луческу в селе отомстил за Михайличенко:
Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"Футбол
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с "Шахтером" под угрозойЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять