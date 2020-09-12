Срочно верните его в "Динамо": Бенито в первом же матче за "Олимпик" сделал два ассиста

Донецкий "Олимпик" реабилитировался за разгромное поражение от "Динамо" на старте Премьер-лиги и во втором туре на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 3:1. Героем встречи стал арендованный у "Динамо" полузащитник Бенито, отдавший две результативные передачи – на Шахаба и Тейшейру. Еще один мяч с 11-метровой отметки забил Сергей Политыло.

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Отметим, что весь второй тайм "Днепр-1" провел в меньшинстве – перед самым перерывом Игорь Когут заработал прямую красную карточку, очень грубо сыграв против Лебеденко у ворот "Олимпика".

"Днепр-1" потерял очки во втором матче подряд. Напомним, в стартовом туре команда Дмитрия Михайленко разошлась миром с новичком лиги "Ингульцом", а сегодня и вовсе проиграла.

"Днепр-1" – "Олимпик" – 1:3

Голы: Хобленко (50) – Шахаб Захеди (44), Тейшейра (47), Политыло (77, пен).

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"Днепр-1": Сарнавский, Логинов, Сваток (Дуглас, 82), Цуриков (Дубинчак, 60), Тейлор, Когут, Кравченко (Булеца, 69), Ди Франко (Батагов, 70), Адамюк, Довбик (Вакулко, 82), Хобленко.

"Олимпик": Кичак, Зотько (Цымбалюк, 56), Лебеденко, Снурницын, Пасич (Ксенз, 71), Бенито, Бабенко, Политыло, Тейшейра (Альваренга, 79), Завийский, Захеди (Каргбо, 79).

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Предупреждения: Захеди (22), Ди Франко (37), Бенито (90), Бабенко (90).

Удаление: Когут (45+1).

Смотрите, как "Олимпик" в стартовом туре проиграл "Динамо":

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