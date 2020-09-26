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"Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины (видео)

26 сентября, 19:19

Олег Люлька Олег Люлька

"Ворскла" уступила "Динамо" первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с "Мариуполем" вничью 0:0

В чемпионате Украины по футболу – новый лидер. "Ворскла" уступила первую строчку "Динамо" после того, как на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" 0:0. Напомним, до этого полтавчане выиграли три поединка кряду и сенсационно возглавляли турнирную таблицу.

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На последних секундах домашнего матча с "Мариуполем" "Ворскла" оказалась в численном большинстве после того, как у соперников за две желтые карточки был удален полузащитник Никита Петерман. Однако воспользоваться кадровым преимуществом полтавчане банально не успели.

"Ворскла" – "Мариуполь": обзор первого тайма

"Ворскла" – "Мариуполь": обзор второго тайма

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"Ворскла" – "Мариуполь" – 0:0
"Ворскла": Резник – Чеснаков, Яворский, Ндиайе – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Кане – Кулач (Васин, 66), Степанюк (Ребенок, 66)
"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Игнатенко, 81), Стасюк – Бондаренко, Чех – Топалов (Петерман, 81), Мишнев, Горбунов (Кащук, 69) – Сикан (Кулаков, 63)
Предупреждения: Скляр, Пуцлин – Быков, Гальчук, Топалов, Петерман
Удаление: Петерман, 90+5 (повторное предупреждение)

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"Ворскла" vs "Мариуполь"

"Ворскла" vs "Мариуполь" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Статистика матча "Ворскла" – "Мариуполь" (0:0)

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Напомним, ранее "Динамо" обыграло "Минай" 4:0. У киевлян после четырех туров 10 очков, как и у "Ворсклы". Но команда Мирчи Луческу опережает полтавчан благодаря лучшей разнице мячей.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
4
3
1
0
9
2
7
10
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В В
3
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
4
КолосКолосКол
3
2
0
1
7
4
3
6
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
5
ОлимпикОлимпикОли
3
2
0
1
7
5
2
6
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
6
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
7
Шахтер Шахтер Шах
3
1
2
0
6
4
2
5
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
8
МинайМинайМин
3
1
0
2
1
7
-6
3
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
ЗаряЗаряЗар
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
13
РухРухРух
3
0
1
2
4
8
-4
1
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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