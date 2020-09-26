"Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины (видео)

"Ворскла" уступила "Динамо" первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с "Мариуполем" вничью 0:0

В чемпионате Украины по футболу – новый лидер. "Ворскла" уступила первую строчку "Динамо" после того, как на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" 0:0. Напомним, до этого полтавчане выиграли три поединка кряду и сенсационно возглавляли турнирную таблицу.

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На последних секундах домашнего матча с "Мариуполем" "Ворскла" оказалась в численном большинстве после того, как у соперников за две желтые карточки был удален полузащитник Никита Петерман. Однако воспользоваться кадровым преимуществом полтавчане банально не успели.

"Ворскла" – "Мариуполь": обзор первого тайма

"Ворскла" – "Мариуполь": обзор второго тайма

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"Ворскла" – "Мариуполь" – 0:0

"Ворскла": Резник – Чеснаков, Яворский, Ндиайе – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Кане – Кулач (Васин, 66), Степанюк (Ребенок, 66)

"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Игнатенко, 81), Стасюк – Бондаренко, Чех – Топалов (Петерман, 81), Мишнев, Горбунов (Кащук, 69) – Сикан (Кулаков, 63)

Предупреждения: Скляр, Пуцлин – Быков, Гальчук, Топалов, Петерман

Удаление: Петерман, 90+5 (повторное предупреждение)

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"Ворскла" vs "Мариуполь" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Статистика матча "Ворскла" – "Мариуполь" (0:0)

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Напомним, ранее "Динамо" обыграло "Минай" 4:0. У киевлян после четырех туров 10 очков, как и у "Ворсклы". Но команда Мирчи Луческу опережает полтавчан благодаря лучшей разнице мячей.

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