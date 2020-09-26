У Луческу возникли проблемы со здоровьем

Тот факт, что тренер "Динамо" провел под ливнем матчи с "Шахтером" и "Гентом", не прошел для него бесследно

У главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу возникли проблемы со здоровьем. Об этом 75-летний румынский специалист сообщил на пресс-конференции после субботнего матча чемпионата Украины, в котором на НСК "Олимпийский" "Динамо" разгромило "Минай" 4:0.

На реплику одного из журналистов: "В Генте вы простояли весь матч под дождем у кромки поля и сегодня снова всю игру провели на ногах. Не жалеете себя", – Мирча Луческу ответил с улыбкой: "Нужно было три дня, чтобы я восстановился после дождя в Генте, понадобилась даже помощь врачей. Я был уже немного простужен. А дождь усугубил ситуацию. Но врачи мне помогают, так что чувствую себя хорошо. Самое главное, чтобы игроки не болели".

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Смотрите, как Луческу мокнул под дождем в матчах с "Гентом" и "Шахтером"

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что Луческу побил рекорд Лобановского. Румынский специалист стал тренером, который провел больше всего матчей в еврокубках у руля украинских команд.

Также футбольный агент двумя словами объяснил, чем нынешнее "Динамо" отличается от прежнего. "Тренер появился", – отметил Вячеслав Заховайло.

Обзор матча "Динамо" – "Минай" (4:0)

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