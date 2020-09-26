Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

У Луческу возникли проблемы со здоровьем

26 сентября, 17:14

Олег Люлька Олег Люлька

Тот факт, что тренер "Динамо" провел под ливнем матчи с "Шахтером" и "Гентом", не прошел для него бесследно

У главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу возникли проблемы со здоровьем. Об этом 75-летний румынский специалист сообщил на пресс-конференции после субботнего матча чемпионата Украины, в котором на НСК "Олимпийский" "Динамо" разгромило "Минай" 4:0.

На реплику одного из журналистов: "В Генте вы простояли весь матч под дождем у кромки поля и сегодня снова всю игру провели на ногах. Не жалеете себя", – Мирча Луческу ответил с улыбкой: "Нужно было три дня, чтобы я восстановился после дождя в Генте, понадобилась даже помощь врачей. Я был уже немного простужен. А дождь усугубил ситуацию. Но врачи мне помогают, так что чувствую себя хорошо. Самое главное, чтобы игроки не болели".

Реклама

Смотрите, как Луческу мокнул под дождем в матчах с "Гентом" и "Шахтером"

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Мирча Луческу
Реклама

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что Луческу побил рекорд Лобановского. Румынский специалист стал тренером, который провел больше всего матчей в еврокубках у руля украинских команд.

Также футбольный агент двумя словами объяснил, чем нынешнее "Динамо" отличается от прежнего. "Тренер появился", – отметил Вячеслав Заховайло.

Обзор матча "Динамо" – "Минай" (4:0)

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

здоровье тренер чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Dynamo.kiev.ua

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украинец выбил
Украинец выбил "Ростов" из Лиги Европы. В России позор назвали злой шуткой за денежный развратФутбол
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять