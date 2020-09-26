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В память о погибших в крушении все матчи чемпионата Украины попросили начать минутой молчания

26 сентября, 14:49

Елена Павлова Елена Павлова

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обратился к клубам УПЛ и ПФЛ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на крушение военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Трагедия произошла вечером 25 сентября возле райцентра Чугуев. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По последним данным, погибли 25 человек. Еще двое выжили, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

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"Ужасная трагедия в Харьковской области, жертвами которой стали летчики и курсанты Университета воздушных сил... Сочувствую родным и близким погибших... Вечная память... Прошу клубы УПЛ и ПФЛ на матчи очередного тура чемпионата выйти с траурными повязками и почтить память погибших минутой молчания. Молимся за выздоровление раненых", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, что открыл 4 тур украинской Премьер-лиги матч "Минай" – "Динамо" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Команда Василия Кобина попытается отобрать очки у вице-чемпиона страны.

Видео: Telegram-канал РavlovskyNEWS

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крушение самолет минута молчания чемпионат Украины премьер-лига Ан-26 Андрей Павелко
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