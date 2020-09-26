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"Динамо" не забило пенальти, но вынесло "Минай" даже после шести замен в составе

26 сентября, 15:53

Елена Павлова Елена Павлова

Команда из Закарпатья отыграла большую часть матча в Киеве в меньшинстве

Новичок украинской Премьер-лиги "Минай" не сумел отобрать очки у вице-чемпиона страны "Динамо". На поле "Олимпийского" киевляне разгромили прогрессирующую, но еще неопытную команду Василия Кобина – 4:0. В каждом из таймов "бело-синие" отправили в ворота соперника по два мяча. Хотя, безусловно, задачу "Динамо" упростило ранее удаление в составе закарпатцев.

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Специалисты предрекали, что после матча квалификации Лиги чемпионов Мирча Луческу даст отдохнуть своим лидерам. И хотя Мистер сделал шесть замен, трудно назвать этот состав "Динамо" уж совсем дублирующим. Посудите сами: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Цыганков и Супряга. Под давлением соперника "Минай" начал ошибаться уже в начале встречи и на 14-й минуте остался в меньшинстве. Павлиш грубо сорвал выход один на один Супряги и покинул поле, а судья назначил пенальти.

Правда, реализовать 11-метровый у киевлян не вышло – Попович потащил удар Вербича. Однако "Динамо" таки открыло счет до перерыва. Супряга на 36-й минуте выдал шикарный пас пяткой на Андриевского, который ворвался в штрафную соперника и точно пробил в дальний угол!

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Еще в первом тайме преимущество "динамовцев" удвоил Цыганков. Вербич ворвался в штрафную соперника и пробил в дальний угол, мяч угодил в штангу, а первым на добивании оказался Виктор – 2:0.

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На 59-й минуте в ворота игравшего в меньшинстве "Миная" влетел и третий мяч. Шапаренко отдал передачу на Вербича, который вбежал в штрафную и в этот раз переиграл голкипера, перекинув через него внаряд!

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А добил "Минай" автогол. Красивую комбинацию разыграли киевляне, в завершающей стадии Миколенко получил передачу на левом фланге и прострелил в штрафную, откуда мяч в собственные ворота срезал Матич – 4:0. После этой победы "Динамо" уже не опуститься ниже первого места, а в случае осечки "Ворсклы" может возглавить таблицу.

Ранее мы сообщали, что в память о погибших в крушении все матчи чемпионата Украины попросили начать минутой молчания.

Смотрите, как "Динамо" в Лиге чемпионов переиграло "Гент"

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