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Шахаб в ударе: иранец организовал три гола "Олимпика" в матче с "Минаем"

20 сентября, 15:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Закарпатский клуб впервые проиграл в рамках Премьер-лиги

Донецкий "Олимпик" одержал разгромную победу над дебютантом Премьер-лиги "Минаем" в третьем туре чемпионата Украины и вышел на третье место в турнирной таблице турнира.

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Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Шахаб Захеди пробил из-за пределов штрафной, мяч зацепил ногу Максима Тейшейры и влетел в сетку ворот, а вратарь не успел среагировать на рикошет. Правда, в этом моменте француз находился в офсайде, однако на матче не работала система VAR, поэтому арбитр зафиксировал взятие ворот.

После перерыва Шахаб уже взял дело в свои руки и оформил дубль в течение шести минут. С тремя мячами в трех поединках он делит первое место с Романом Степанюком из "Ворсклы" в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины.

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"Олимпик" – "Минай" – 3:0
Голы: Тейшейра (29), Захеди (60, 66)

"Олимпик": Кичак, Лебеденко, Снурницын, Зотько (Романовский, 82), Пасич, Тейшейра (Альваренга, 76), Бенито (Чогадзе, 75), Завийский (Цымбалюк, 67), Бабенко, Политыло, Захеди (Каргбо, 67).

"Минай": Попович, Матич (Павлиш, 86), Маткобожик (Пыняшко, 64), Сакив, Меличенко, Кожанов (Кныш, 65), Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 65), Лопыренок, Шиндер, Нуриев.

Отметим, что "Минай" останется в столице Украины, так как матч "Минай" – "Динамо" перенесли в Киев из-за матчей с "Гентом" в Лиге чемпионов. В то же время "Минай" ждут еще два матча в центральной Украине.

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Источник: Сегодня|Спорт

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