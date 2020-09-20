"Заря" – "Шахтер": онлайн центрального матча чемпионата Украины

В воскресенье, 20 сентября, состоится центральный матч третьего тура чемпионата Украины: в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

"Заря" – "Шахтер"

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"Заря" крайне неудачно стартовала в новом сезоне и проиграла оба предыдущих матча. Причины таких слабых результатов, скорее всего, кроются в кадровых проблемах луганского клуба. В межсезонье "Зарю" покинули Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Силас, Александр Тымчик, Богдан Леднев и Никита Каменюка. Пришедшие вместо них Жуниньо, Денис Фаворов, Александр Гладкий и Егор Назарина пока не могут стать достойной заменой ушедшим.

Смотрите, как "Заря" проиграла "Десне":

"Шахтер" в новом сезоне успел провести только одну игру, в которой был обыгран "Колос". Поединок "горняков" во втором туре против "Руха" был перенесен из-за коронавируса во львовском клубе. Учитывая паузу на матчи Лиги наций, свой предыдущий официальный матч "Шахтер" провел еще 25 августа – почти месяц назад.

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Смотрите, как "Шахтер обыграл Колос":

Команды провели между собой 44 поединка в рамках чемпионата Украины. 36 побед одержал "Шахтер", 6 – "Заря", а еще 2 встречи завершились вничью. "Оранжево-черные" забили 106 мячей, соперник – 29. Предыдущая встреча между командами состоялась 27 июня и завершилась ничьей 0:0.

15 сентября "Заря" сообщила о заражении коронавирусом у Дмитрия Хомченовского. Футболист был отправлен на самоизоляцию и сегодня не сыграет. Также накануне встречи луганчане сообщили, что других зараженных в команде нет.

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"Шахтер" взял на матч против "Зари" 21 игрока. Команда прибыла в Запорожье днем ранее.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко

Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко Полузащитники: Виктор Коваленко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Тете, Марлос, Манор Соломон, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо

Виктор Коваленко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Тете, Марлос, Манор Соломон, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо Нападающий: Жуниор Мораес

Букмекеры о матче "Заря" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Зари" – 6.80.

Где смотреть матч "Заря" – "Шахтер":

Матч "Заря" – "Шахтер" начнется в 17:00 и в прямом эфире будет показан на телеканале УНИАН, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также трансляция онлайн состоится на сайте Youtube.

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