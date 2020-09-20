"Заря" – "Шахтер": онлайн центрального матча чемпионата Украины

В воскресенье, 20 сентября, состоится центральный матч третьего тура чемпионата Украины: в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.
"Заря" – "Шахтер"
"Заря" крайне неудачно стартовала в новом сезоне и проиграла оба предыдущих матча. Причины таких слабых результатов, скорее всего, кроются в кадровых проблемах луганского клуба. В межсезонье "Зарю" покинули Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Силас, Александр Тымчик, Богдан Леднев и Никита Каменюка. Пришедшие вместо них Жуниньо, Денис Фаворов, Александр Гладкий и Егор Назарина пока не могут стать достойной заменой ушедшим.
Смотрите, как "Заря" проиграла "Десне":
"Шахтер" в новом сезоне успел провести только одну игру, в которой был обыгран "Колос". Поединок "горняков" во втором туре против "Руха" был перенесен из-за коронавируса во львовском клубе. Учитывая паузу на матчи Лиги наций, свой предыдущий официальный матч "Шахтер" провел еще 25 августа – почти месяц назад.
Смотрите, как "Шахтер обыграл Колос":
Команды провели между собой 44 поединка в рамках чемпионата Украины. 36 побед одержал "Шахтер", 6 – "Заря", а еще 2 встречи завершились вничью. "Оранжево-черные" забили 106 мячей, соперник – 29. Предыдущая встреча между командами состоялась 27 июня и завершилась ничьей 0:0.
15 сентября "Заря" сообщила о заражении коронавирусом у Дмитрия Хомченовского. Футболист был отправлен на самоизоляцию и сегодня не сыграет. Также накануне встречи луганчане сообщили, что других зараженных в команде нет.
"Шахтер" взял на матч против "Зари" 21 игрока. Команда прибыла в Запорожье днем ранее.
- Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко
- Полузащитники: Виктор Коваленко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Тете, Марлос, Манор Соломон, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо
- Нападающий: Жуниор Мораес
Букмекеры о матче "Заря" – "Шахтер":
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Зари" – 6.80.
Где смотреть матч "Заря" – "Шахтер":
Матч "Заря" – "Шахтер" начнется в 17:00 и в прямом эфире будет показан на телеканале УНИАН, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также трансляция онлайн состоится на сайте Youtube.
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