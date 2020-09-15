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У футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером"

15 сентября, 13:05

Олег Люлька Олег Люлька

Хомченовский, почувствовав недомогание, ушел на самоизоляцию. Его команда продолжает подготовку к игре с чемпионом

Перед матчем третьего тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Шахтером", который должен состояться 20 сентября в Запорожье, у футболиста луганчан Дмитрия Хомченовского диагностирован коронавирус.

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Тем не менее это не должно помешать проведению предстоящего поединка. Как мы писали ранее, согласно новым рекомендациям от УЕФА, наличие случаев заражения не является причиной для переноса матча, если в команде есть 14 здоровых игроков.

Виктор Скрипник и Дмитрий Хомченовский

Виктор Скрипник и Дмитрий Хомченовский / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Почувствовал недомогание полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат теста положительный. У игрока диагностирован коронавирус. В данный момент Дмитрий Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды. Футбольным клубом "Заря" были приняты все необходимые меры. В известность об этом случае, согласно требованиям, немедленно были поставлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ. Команда продолжает готовиться к игре с "Шахтером" в обычном режиме. Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления!", – гласит официальное заявление "Зари"

Смотрите, как забивает Хомченовский

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Напомним, "Заря" неудачно стартовала в новом чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника сперва проиграла на выезде "Десне", а затем уступила дома "Мариуполю".

В свою очередь, "Шахтер" на старте УПЛ обыграл "Колос". А поединок второго тура между "горняками" и "Рухом" был перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян.

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8
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1
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9
МариупольМариупольМар
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1
0
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-2
3
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10
ИнгулецИнгулецИнг
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