Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол

Теперь наличие случаев заражения в командах не является причиной для переноса матчей

Отныне коронавирус в куда меньшей степени будет влиять на календарь футбольных матчей. УЕФА направил в Украинскую ассоциацию футбола рекомендации относительно медпротокола проведения соревнований. Согласно им, теперь, даже если в команде будут зараженные коронавирусом, ее ближайший матч не будут переносить.

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В таком случае, как сообщает "Футбол NEWS", инфицированные отправляются на самоизоляцию, а заявка команды на матч формируется из здоровых футболистов. Главное условие – здоровых игроков должно быть как минимум 14.

Забор материала для теста на коронавирус / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Отметим, что за время карантина, связанного с эпидемией коронавируса, своевременно не состоялось 12 матчей Премьер-лиги и Первой лиги. В частности, второй тур нового сезона УПЛ, проходящий на этих выходных, оказался неполным – из-за вспышки коронавируса в "Рухе" матч львовян с "Шахтером" перенесен на 23 сентября.

Ранее мы писали, что коронавирусом заразился тренер с самой большой зарплатой в футболе. Положительный тест сдал аргентинский наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

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