На звезду российского футбола завели "легкое" уголовное дело

Против бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью. Напомним, месяц назад экс-полузащитник "Зенита" Широков прямо на поле избил Никиту Данченкова – судью товарищеской встречи между командами "Матч ТВ", за которую играл 39-летний Широков, и "Ничего Обычного".

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По словам адвоката футболиста Вадима Лялина, которого цитирует российский "Пятый канал", наказание по этому делу предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Вместо штрафа суд может назначить Широкову обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок до одного года. Также не исключен арест на срок до четырех месяцев.

При этом адвокат избитого судьи Александр Островский заявил, что они с такой мягкой квалификацией уголовного дела не согласны. "Подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Главное, чего мы будем добиваться, – возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части", – заявил адвокат пострадавшего рефери порталу "Чемпионат"

Роман Широков и Никита Данченков / Фото: Championat.ru

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Ранее Широкова назвали одним из главных пьяниц в футболе. "Один из лучших полузащитников многих российских команд мог сделать более яркую карьеру, но этому помешали проблемы с алкоголем. Пагубная привычка проявилась у него еще в молодости. В 21-летнем возрасте он проводил больше времени в барах, чем на футбольном поле", – утверждало издание Sportske Novosti.

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