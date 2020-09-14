Был ли пенальти в матче "Десна" – "Динамо"? Судейский разбор с Михаилом Метревели

Михаил Метревели, эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3", специально для "Сегодня" начинает еженедельный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи и спорные моменты оказались в фокусе известного футбольного эксперта, а каждый арбитр получил оценку по 10-бальной шкале.

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В прошедшие выходные были сыграны шесть матчей второго тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

С точки зрения судейства, это был на удивление тихий и спокойный тур. Без громких скандалов и разбирательств. Система VAR работала в тестовом режиме, и особой нужды в этот раз в ней не было, за исключением одного эпизода в игре "Ворсклы" с "Ингульцом". Арбитр этой встречи Юрий Можаровский во втором тайме не увидел нарушение правил в штрафной полтавчан и вместо определения пенальти ошибочно показал желтую карточку игроку "Ингульца" за симуляцию.

В целом же, если исключить этот досадный промах, качество арбитража в сыгранных матчах было на хорошем, качественном уровне, и практически все арбитры получили от нас высокие оценки. Детально по всем матчам.

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"Динамо" – "Десна" (0:0)

Арбитр: Игорь Пасхал

Для арбитража матч был легким. Команды играли без грубости, спорных моментов практически не возникало. VAR работал на матче в тестовом режиме, так что арбитр его помощью воспользоваться не мог, но это вряд ли бы понадобилась.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода во втором тайме. В первом Будковский упал в штрафной "Динамо" после борьбы с Кендзерой. Арбитр верно трактовал эпизод, расценив, что борьба была обоюдной, и не назначил пенальти. Второй эпизод был более сложным. Мяч в штрафной "Десны" попал в руку Тамму, который вел верховую борьбу с Супрягой. Хоть рука была выставлена в сторону и увеличивала площадь тела, но это было ее природное положение при прыжке вверх. Арбитр верно трактовал эпизод и не поставил пенальти.

Оценка: 7,5 баллов из 10. Могла быть и выше, если бы арбитр не компенсировал восемь минут к основному времени (две минуты в первом тайме и шесть во втором), что, на мой взгляд, было неоправданным.

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"Днепр-1" – "Олимпик" (1:3)

Арбитр: Евгений Арановский

Для арбитража матч был средней тяжести. Игроки совершили ряд грубых фолов, были эпизоды с назначением пенальти. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. В конце первого тайма Когут в подкате сзади ударил Лебеденко шипами по ахиллу. Арбитр показал прямую красную карточку. Решение было верным, поскольку Когут даже не пытался сыграть в мяч и мог нанести сопернику травму. Плюс, это был уже не первый грубый фол с его стороны. Во втором тайме мяч в штрафной "Днепр-1" попал в руку Логинова. Арбитр верно трактовал, что рука была прижата к корпусу и пенальти не поставил. Также во втором тайме в штрафной "Днепр-1" Адамюк махнул ногой мимо мяча и попал по ноге Шахабу. Хоть удар и не был умышленным, но он сорвал опасный момент "Олимпика". Арбитр справедливо назначил пенальти.

Оценка: 7 баллов из 10-ти. В целом это была хорошая работа Арановского, и если бы не мелкие ошибки в первом тайме, то оценка была бы выше.

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"Колос" – "Львов" (4:0)

Арбитр: Ярослав Козык

Матч был легким для арбитража. Команды сравнительно мало нарушали правила и не допускали особой грубости. VAR работал на матче в тестовом режиме.

Ключевыми для арбитража стали два момента. В первом тайме арбитр справедливо отменил гол Антюха. Игрок "Колоса" умышленно сыграл рукой, чтобы забить мяч в ворота. Также ему была показана желтая карточка. Во втором тайме арбитр отменил гол Гавриша. Игрок "Колоса" забежал в офсайд, что и заметил арбитр. Гол отменен справедливо.

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Оценка: 8 баллов из 10-ти

"Минай" – "Александрия" (1:0)

Арбитр: Николай Балакин

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и было много борьбы. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был эпизод во втором тайме. Безбородько упал в штрафной "Миная" после борьбы с Маткобожиком. Арбитр справедливо трактовал, что игрок падал по своей инициативе и против него не фолили. Пенальти не было.

Оценка: 8 баллов из 10-ти

"Заря" – "Мариуполь" (0:1)

Арбитр: Сергей Бойко

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды совершали очень много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал эпизод в конце второго тайма. Игнатенко в подкате жестко врезался в ногу Вернидубу и арбитр справедливо показал вторую желтую карточку, удалив игрока "Мариуполя".

Оценка: 8 баллов из 10-ти

"Ворскла" – "Ингулец" (2:0)

Арбитр: Юрий Можаровский

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды совершали очень много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода во втором тайме. Первый – в середине второго тайма мяч в штрафной попал в выставленную руку Семенко. Арбитр справедливо назначил пенальти. Второй момент – падение Козака в штрафной после борьбы с Чеснаковым. Арбитр расценил эпизод как симуляцию и показал Козаку вторую желтую карточку. После повтора было видно, что арбитр ошибся. Чеснаков задел Козака по ногам, после чего тот упал. Симуляции не было, должен был быть пенальти.

Оценка: 5 баллов из 10-ти

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