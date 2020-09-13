"Заря" сенсационно проиграла "Мариуполю"

Луганская "Заря", ставшая бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины, провально стартовала в новом первенстве. После выездного поражения от "Десны" 1:3, команда Виктора Скрипника 13 сентября сенсационно проиграла "Мариуполю" домашний поединок второго тура УПЛ – в этот раз со счетом 0:1.

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Единственный мяч в матче "Заря" – "Мариуполь" в Запорожье был забит на 61-й минуте, когда отличился полузащитник азовцев Топалов. Он принес первую победу Остапу Маркевичу на посту главного тренера мариупольской команды.

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Отметим, что за пять минут до конца основного времени в составе "Мариуполя" был удален Игнатенко. Однако, даже в большинстве, "Заря" с вышедшим на замену Гладким не сумела отыграться.

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Видео матча "Заря" – "Мариуполь" (0:1)

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Напомним, перед началом сезона тренер "Зари" Виктор Скрипник был в шаге от перехода в "Днепр-1", однако в последний момент все-таки остался у руля луганчан.

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Смотрите, как "Заря" в первом туре УПЛ проиграла "Десне"

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