Українська
$ 27,9
33,07

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Заря" сенсационно проиграла "Мариуполю"

13 сентября, 18:58

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Виктора Скрипника потерпела второе поражение кряду, а "Мариуполь" впервые выиграл при Остапе Маркевиче

Луганская "Заря", ставшая бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины, провально стартовала в новом первенстве. После выездного поражения от "Десны" 1:3, команда Виктора Скрипника 13 сентября сенсационно проиграла "Мариуполю" домашний поединок второго тура УПЛ – в этот раз со счетом 0:1.

Реклама

Единственный мяч в матче "Заря" – "Мариуполь" в Запорожье был забит на 61-й минуте, когда отличился полузащитник азовцев Топалов. Он принес первую победу Остапу Маркевичу на посту главного тренера мариупольской команды.

Остап Маркевич

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Отметим, что за пять минут до конца основного времени в составе "Мариуполя" был удален Игнатенко. Однако, даже в большинстве, "Заря" с вышедшим на замену Гладким не сумела отыграться.

Реклама

Видео матча "Заря" – "Мариуполь" (0:1)

В тренде
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Читайте также: Бывший тренер "Мариуполя" Бабич рассказал, почему он не возглавил луганскую "Зарю"

Напомним, перед началом сезона тренер "Зари" Виктор Скрипник был в шаге от перехода в "Днепр-1", однако в последний момент все-таки остался у руля луганчан.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
3
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
5
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
АлександрияАлександрияАле
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
7
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
8
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
9
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Реклама

Смотрите, как "Заря" в первом туре УПЛ проиграла "Десне"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины ФК Мариуполь Заря Луганск Виктор Скрипник Остап Маркевич

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Луческу в селе отомстил за Михайличенко:
Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"Футбол
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с "Шахтером" под угрозойЧУ по футболу
"Динамо" наконец-то получило предложение по Цыганкову, но меньше, чем хочет выручить СуркисЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять