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Cельский "Минай" добыл первую победу в Премьер-лиге: видео исторического гола

13 сентября, 16:28

Олег Люлька Олег Люлька

Команда из Закарпатья обыграла "Александрию" благодаря мячу, который записал на свой счет Антон Шиндер

Футбольный клуб "Минай" из одноименного села в Закарпатье провел свой дебютный матч в Премьер-лиге Украины. И выиграл его. В Ужгороде на стадионе "Авангард" в присутствии зрителей на трибунах команда, возглавляемая экс-игроком "Шахтера" Василием Кобиным, одолела бронзового призера позапрошлого первенства "Александрию" со счетом 1:0.

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Автором исторического первого гола "Миная" в высшем дивизионе стал 33-летний форвард Антон Шиндер, за спиной у которого опыт выступлений за "Шахтер" и сборную Украины. В УПЛ он вернулся после недолгого пребывания в немецком "Швабахе". Ворота "Александрии" Шиндер поразил на 34-й минуте, замкнув головой подачу с углового.

Обзор матча "Минай" – "Александрия" (1:0)

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"Минай" – "Александрия" – 1:0
Гол: Шиндер, 34
"Минай": Попович – Маткобожик, Лопыренок, Матич – Меличенко, Ткачук, Нуриев (Голодюк, 90+2), Сакив – Кожанов (Кныш, 67), Пиняшко (Снижко, 83) – Шиндер (Павлиш, 90+2)
"Александрия": Панькив – Пашаев, Дубра, Гордиенко (Бабогло, 87), Стецьков (Третьяков, 46) – Банада (Грицук, 64), Гречишкин, Ковалец – Лучкевич, Ситало (Безбородько, 46), Мышенко (Устименко, 83)
Предупреждения: Шиндер, Попович – Панькив, Гречишкин, Дубра, Гордиенко, Устименко

Видео гола Шиндера

Статистика матча "Минай" – "Александрия" (1:0)

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Антон Шиндер

Антон Шиндер / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Напомним, матч первого тура чемпионата Украины, в котором "Минай" должен был сыграть на выезде против ФК "Львов", перенесен на неопределенное время из-за вспышки коронавируса у львовян.

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видео голов чемпионат Украины Антон Шиндер ФК Александрия Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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