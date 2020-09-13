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Вице-президент "Динамо" рассказал, почему покинул киевский клуб

13 сентября, 14:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Евгений Красников уехал из Киева, чтобы возглавить новый клуб - харьковский "Металл"

Киевское "Динамо" в последнее время проводит серьезные изменения в кадровой политике. В то время как в клуб пришел румынский тренер Мирча Луческу, из столицы Украины уехал вице-президент Евгений Красников. Ранее он работал спортивным директором харьковского "Металлиста", а минувший сезон провел в "Динамо". Напомним, зимой Красникова оставили в "Динамо" с новой миссией.

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Теперь же функционер, который занимался в том числе кадровыми вопросами, рассказал YouTube-каналу "Бомбардир", ради чего покинул "бело-голубых".

"Просто очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в "Динамо". Меня пригласили, во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату... Чуть позже мы дадим какое-то совместное интервью с Игорем Суркисом, сейчас не буду говорить о деталях. Но я когда узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть и Второй лиги, Игорь Суркис отнесся с пониманием".

Интересно, что Красников до сих пор записан вице-президентом "Динамо" на официальном сайте клуба.

Читайте о том, что у "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов катастрофа с защитниками.

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Смотрите сюжет о матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо":

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футбол причина чемпионат Украины Динамо Киев Евгений Красников Металл Харьков
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