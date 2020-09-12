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У "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов катастрофа с защитниками

12 сентября, 15:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

В распоряжении Мирчи Луческу остается только один номинальный центральный защитник

Киевское "Динамо" в ближайший вторник стартует в квалификации Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть против АЗ Алкмаар. Накануне ответственного матча у киевлян возникли огромные проблемы с линией обороны. Напомним, что, в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов, "Динамо" первый матч проведет в гостях.

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Как сообщает dynamo.kiev.ua, центральный защитник Денис Попов, только недавно вернувшийся после травмы, получил повторное повреждение на тренировке и пропустит полтора месяца.

Также во вчерашнем матче чемпионата Украины против "Десны" (0:0)правый защитник Александр Тымчик покинул поле еще в первом тайме. По информации источника, у футболиста подозрение на травму паховых колец. В связи с этим Мирча Луческу вынужден был выпускать на поле 18-летнего дебютанта Илью Забарного. Он стал первым игроком, родившимся в 2002 году, сыгравшим за первую команду.

При этом весь матч в центр обороны провел левый защитник Виталий Миколенко, а на его позиции играл правый бек Александр Караваев.

Добавим, что недавно операцию перенес Никита Бурда, получивший разрыв ахиллового сухожилия, и вернется на поле минимум через полгода. Также до сих пор не восстановился Артем Шабанов.

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В расположении команды остается только один здоровый номинальный центральный защитник – это 20-летний Александр Сирота. Также вынужденно в центр обороны был переведен поляк Томаш Кендзера.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтерем" в матче за Суперкубок Украины:

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Лига чемпионов чемпионат Украины Динамо Киев Александр Тымчик Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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