Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу состоялись поединки 2-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что второй тур является неполным. Матч "Шахтера" и "Руха" перенесли из-за коронавируса в составе львовской команды. Зато впервые в сезоне сыграли "Львов" и "Минай", пропускавшие старт из-за вспышки COVID-19 у львовян.
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Пятница, 11 сентября
19:00 "Динамо" – "Десна" – 0:0
Букмекеры: 1.40 – 4.50 – 6.50
Суббота, 12 сентября
14:00 "Днепр-1" – "Олимпик" – 1:3
Букмекеры: 1.91 – 3.25 – 3.50
17:00 "Колос" – "Львов" – 4:0
Букмекеры: 1.73 – 3.50 – 4.00
Воскресенье, 13 сентября
14:00 "Минай" – "Александрия" – 1:0
Букмекеры: 4.65 – 3.65 – 1.78
17:00 "Заря" – "Мариуполь" – 0:1
Букмекеры: 1.46 – 4.60 – 6.70
19:30 "Ворскла" – "Ингулец" – 2:0
Букмекеры: 1.64 – 3.95 – 5.20
Турнирная таблица чемпионата Украины
Смотрите, как в 1-м туре УПЛ "Шахтер" переиграл "Колос"
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