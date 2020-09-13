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Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура

13 сентября, 22:57

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 2 тура чемпионата Украины - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу состоялись поединки 2-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что второй тур является неполным. Матч "Шахтера" и "Руха" перенесли из-за коронавируса в составе львовской команды. Зато впервые в сезоне сыграли "Львов" и "Минай", пропускавшие старт из-за вспышки COVID-19 у львовян.

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Пятница, 11 сентября

19:00 "Динамо" – "Десна" – 0:0
Букмекеры: 1.40 – 4.50 – 6.50

Суббота, 12 сентября

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14:00 "Днепр-1" – "Олимпик" – 1:3
Букмекеры: 1.91 – 3.25 – 3.50

17:00 "Колос" – "Львов" – 4:0
Букмекеры: 1.73 – 3.50 – 4.00

Воскресенье, 13 сентября

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14:00 "Минай" – "Александрия" – 1:0
Букмекеры: 4.65 – 3.65 – 1.78

17:00 "Заря" – "Мариуполь" – 0:1
Букмекеры: 1.46 – 4.60 – 6.70

19:30 "Ворскла" – "Ингулец" – 2:0
Букмекеры: 1.64 – 3.95 – 5.20

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Турнирная таблица чемпионата Украины

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
3
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
5
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
АлександрияАлександрияАле
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
7
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
8
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
9
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Смотрите, как в 1-м туре УПЛ "Шахтер" переиграл "Колос"

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