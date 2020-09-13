Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура

Все о поединках 2 тура чемпионата Украины - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу состоялись поединки 2-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что второй тур является неполным. Матч "Шахтера" и "Руха" перенесли из-за коронавируса в составе львовской команды. Зато впервые в сезоне сыграли "Львов" и "Минай", пропускавшие старт из-за вспышки COVID-19 у львовян.

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Пятница, 11 сентября

19:00 "Динамо" – "Десна" – 0:0

Букмекеры: 1.40 – 4.50 – 6.50

Суббота, 12 сентября

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14:00 "Днепр-1" – "Олимпик" – 1:3

Букмекеры: 1.91 – 3.25 – 3.50

17:00 "Колос" – "Львов" – 4:0

Букмекеры: 1.73 – 3.50 – 4.00

Воскресенье, 13 сентября

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14:00 "Минай" – "Александрия" – 1:0

Букмекеры: 4.65 – 3.65 – 1.78

17:00 "Заря" – "Мариуполь" – 0:1

Букмекеры: 1.46 – 4.60 – 6.70



19:30 "Ворскла" – "Ингулец" – 2:0

Букмекеры: 1.64 – 3.95 – 5.20

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Турнирная таблица чемпионата Украины

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