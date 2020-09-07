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Матч "Шахтера" в чемпионате Украины перенесли из-за коронавируса

7 сентября, 18:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вспышка коронавируса произошла во львовском клубе

Матч 2-го тура Премьер-лиги между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером" не состоится 12 сентября, как планировалось ранее. Несколько дней назад ПЦР-тестирование на COVID-19 у футболистов "Руха" выявило положительные результаты у нескольких игроков, о чем клуб в письме проинформировал Премьер-лигу.

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В связи с этим Дирекцией украинской Премьер-лиги было принято решение о переносе матча "Рух" – "Шахтер" на 23 сентября. Время начала поединка будет определено дополнительно, сообщает официальный сайт "горняков".

Ранее коронавирус обнаружили в составе "Львова". В команде оказалось 6 положительных тестов на Covid-19. И украинская Премьер-лига перенесла игру первого тура с "Минаем", которая должна была состояться 22 августа.

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Смотрите, как "Рух" играл против "Ворсклы":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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