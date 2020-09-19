"Штрафного перед голом Шапаренко не было": вратарь "Львова" – о поражении от "Динамо"

Голкипер "Львова" Сергей Литовченко прокомментировал поражение от "Динамо" 1:3 в третьем туре чемпионата Украины на НСК "Олимпийский". Напомним, до 87-й минуты сенсационно держался ничейный счет 1:1, но благодаря шикарному штрафному удару от Шапаренко киевляне вышли вперед, а на последних секундах гостей добил Супряга.

"Мы сыграли дисциплинированно, но было тяжело физически. Отыгрались после пенальти. Кажется, что штрафного, после которого нам забил Шапаренко, не было, хочется посмотреть повтор, – заявил FootballHub вратарь"Львова" Сергей Литовченко. – На последних минутах у "Динамо" пять человек стояли сзади и не бежали на угловой. Считаю, что это заслуга нашей команды. Значит, они нас боятся, поэтому не шли атаковать. В принципе, поздравляю соперника с победой, а нам нужно исправлять ситуацию. Не реализовали свои моменты и пропустили. Думаю, что по самоотдаче претензий к нам быть не может"