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"Штрафного перед голом Шапаренко не было": вратарь "Львова" – о поражении от "Динамо"

19 сентября, 22:02

Олег Люлька Олег Люлька

Кипер гостей Сергей Литовченко утверждает, команда Мирчи Луческу их боялась

Голкипер "Львова" Сергей Литовченко прокомментировал поражение от "Динамо" 1:3 в третьем туре чемпионата Украины на НСК "Олимпийский". Напомним, до 87-й минуты сенсационно держался ничейный счет 1:1, но благодаря шикарному штрафному удару от Шапаренко киевляне вышли вперед, а на последних секундах гостей добил Супряга.

"Мы сыграли дисциплинированно, но было тяжело физически. Отыгрались после пенальти. Кажется, что штрафного, после которого нам забил Шапаренко, не было, хочется посмотреть повтор, – заявил FootballHub вратарь"Львова" Сергей Литовченко. – На последних минутах у "Динамо" пять человек стояли сзади и не бежали на угловой. Считаю, что это заслуга нашей команды. Значит, они нас боятся, поэтому не шли атаковать. В принципе, поздравляю соперника с победой, а нам нужно исправлять ситуацию. Не реализовали свои моменты и пропустили. Думаю, что по самоотдаче претензий к нам быть не может"

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Смотрите решающий гол Шапаренко (1:48:54)

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Добавим, что для "Динамо" это была последняя игра перед выездным поединком раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента", который состоится в среду.

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Смотрите, как "Львов" перед "Динамо" проиграл "Колосу" 0:4

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