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Заявка на медали: "Ворскла" выиграла третий матч подряд в чемпионате Украины

19 сентября, 15:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Александрия" потерпела второе поражение подряд и пока далека от медальных амбиций

Полтавская "Ворскла" обыграла "Александрию" в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины. Счет в матче полтавчане открыли на 24-й минуте после красивого удара Руслана Степанюка. А после перерыва Давид Пуцлин откликнулся на передачу Пердуты и удвоил преимущество гостей.

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"Ворскла" одержала третью подряд победу со старта в чемпионате и единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. С такой игрой подопечные Юрия Максимова могут смело рассчитывать на борьбу за медали в этом сезоне.

"Александрия" – "Ворскла" – 0:2
Голы: Степанюк (24), Пуцлин (52)

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"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко (Задерака, 64), Дубра, Лучкевич (Стецков, 77), Гречишкин, Мышенко (Третьяков, 56), Грицук (Устименко, 64), Банада, Бабогло, Ситало (Безбородько, 64).

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"Ворскла": Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндиайе, Пуцлин, Скляр, Пердута, Яворский, Кулач (Васин, 71), Степанюк (Щербак, 67).

Предупреждения: Мышенко (13), Пуцлин (16), Мирошниченко (22), Кане (39), Кулач (46), Пашаев (56), Банада (75).

Напомним, вчера в стартовом матче третьего тура "Мариуполь" обыграл "Днепр-1", в результате чего Дмитрий Михайленко подал в отставку.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
3
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
4
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
7
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

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чемпионат Украины Ворскла Полтава ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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