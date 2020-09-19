Заявка на медали: "Ворскла" выиграла третий матч подряд в чемпионате Украины

"Александрия" потерпела второе поражение подряд и пока далека от медальных амбиций

Полтавская "Ворскла" обыграла "Александрию" в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины. Счет в матче полтавчане открыли на 24-й минуте после красивого удара Руслана Степанюка. А после перерыва Давид Пуцлин откликнулся на передачу Пердуты и удвоил преимущество гостей.

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"Ворскла" одержала третью подряд победу со старта в чемпионате и единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. С такой игрой подопечные Юрия Максимова могут смело рассчитывать на борьбу за медали в этом сезоне.

"Александрия" – "Ворскла" – 0:2

Голы: Степанюк (24), Пуцлин (52)

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"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко (Задерака, 64), Дубра, Лучкевич (Стецков, 77), Гречишкин, Мышенко (Третьяков, 56), Грицук (Устименко, 64), Банада, Бабогло, Ситало (Безбородько, 64).

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"Ворскла": Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндиайе, Пуцлин, Скляр, Пердута, Яворский, Кулач (Васин, 71), Степанюк (Щербак, 67).

Предупреждения: Мышенко (13), Пуцлин (16), Мирошниченко (22), Кане (39), Кулач (46), Пашаев (56), Банада (75).

Напомним, вчера в стартовом матче третьего тура "Мариуполь" обыграл "Днепр-1", в результате чего Дмитрий Михайленко подал в отставку.

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