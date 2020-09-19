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"Динамо" в большинстве еле дожало "Львов" перед Лигой чемпионов

19 сентября, 21:29

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне обыграли аутсайдера чемпионата Украины 3:1, забив победные мячи на последних минутах поединка

В чемпионате Украины по футболу едва не грянула сенсация. "Динамо" на НСК "Олимпийский" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в поединке с аутсайдером первенства "Львовом" – 3:1. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Львов" с видео и фото самых ярких моментов.

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"Динамо" открыло счет на 48-й минуте. Цыганков, после перерыва вышедший на замену, реализовал пенальти за фол на Супряге.

На 62-й минуте "Львов" неожиданно сравнял счет. После розыгрыша штрафного мяч, который был между ног у кипера "Динамо" Бущана, в ворота киевлян затолкал хорват Челич. Дело шло к сенсационной ничьей.

Но на 84-й минуте "Львов" остался в меньшинстве. Михоби отмахнулся от Цыганкова в собственной штрафной вне игрового эпизода и получил за это вторую желтую, которая превратилась в красную карточку.

И вскоре, на 87-й минуте, "Динамо" реализовало численное преимущество. Шикарный штрафной удар, направив мяч почти в "девятку", исполнил Шапаренко.

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А уже на 95-й минуте львовян добил Супряга. В итоге – 3:1 в пользу "Динамо".

Видео матча "Динамо" – "Львов" (3:1)

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Напомним, для команды Мирчи Луческу это была последняя игра перед выездным поединком раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента", который состоится в среду.

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чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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