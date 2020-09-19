"Динамо" – "Львов": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 19 сентября, пройдут матчи третьего тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" "Динамо" примет "Львов". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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"ДИНАМО" – "ЛЬВОВ"

Команды провели между собой девять матчей, восемь из которых завершились в пользу киевлян. Единственную победу "Львов" одержал два года назад как раз в Киеве. Правда, с тех пор киевляне трижды успели обыграть соперника, а в предыдущем матче чуть более года назад нанесли им самое крупное поражение в противостоянии – 0:4.

Посреди недели киевляне провели тяжелый матч против АЗ Алкмаар в Лиге чемпионов, а впереди у них двухматчевое противостояние с "Гентом" за место в групповом этапе турнира. В связи с этим сегодня можно рассчитывать на ротацию в составе киевлян. Вероятно, Мирча Луческу предоставит шанс себя проявить игрокам, которые ранее получали мало игрового времени.

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В то же время "Динамо" уже успело потерять очки в текущем чемпионате, в предыдущем матче с "Десной", поэтому очередная осечка явно не входит в планы тренерского штаба. Также нужно учитывать, что киевляне испытывают серьезные проблемы с кадрами – сразу четыре защитника находятся в лазарете команды, зато Виктор Цыганков вернулся в общую группу накануне матча со "Львовом".

"Львов" в текущем сезоне провел всего один матч. Встречу львовян в стартовом туре против "Миная" перенесли из-за коронавируса, а в предыдущем поединке команда Георгия Цецадзе разгромно уступила "Колосу" (0:4).

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Букмекеры о матче "Динамо" – "Львов":

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Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.17, на ничью – 7.70, на победу "Львова" – 15.5.

Где смотреть матч "Динамо" – "Львов":

Матч "Динамо" – "Львов" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", который доступен на сервисе OLL.TV. Также онлайн-трансляция матча пройдет на сайте Youtube.

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