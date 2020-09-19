Українська
$ 28,11
33,17

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" – "Львов": онлайн матча чемпионата Украины

19 сентября, 13:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Текстовая трансляция матча третьего тура чемпионата Украины

В субботу, 19 сентября, пройдут матчи третьего тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" "Динамо" примет "Львов". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Реклама

"ДИНАМО" – "ЛЬВОВ"

Команды провели между собой девять матчей, восемь из которых завершились в пользу киевлян. Единственную победу "Львов" одержал два года назад как раз в Киеве. Правда, с тех пор киевляне трижды успели обыграть соперника, а в предыдущем матче чуть более года назад нанесли им самое крупное поражение в противостоянии – 0:4.

Посреди недели киевляне провели тяжелый матч против АЗ Алкмаар в Лиге чемпионов, а впереди у них двухматчевое противостояние с "Гентом" за место в групповом этапе турнира. В связи с этим сегодня можно рассчитывать на ротацию в составе киевлян. Вероятно, Мирча Луческу предоставит шанс себя проявить игрокам, которые ранее получали мало игрового времени.

Реклама

В то же время "Динамо" уже успело потерять очки в текущем чемпионате, в предыдущем матче с "Десной", поэтому очередная осечка явно не входит в планы тренерского штаба. Также нужно учитывать, что киевляне испытывают серьезные проблемы с кадрами – сразу четыре защитника находятся в лазарете команды, зато Виктор Цыганков вернулся в общую группу накануне матча со "Львовом".

"Львов" в текущем сезоне провел всего один матч. Встречу львовян в стартовом туре против "Миная" перенесли из-за коронавируса, а в предыдущем поединке команда Георгия Цецадзе разгромно уступила "Колосу" (0:4).

В тренде
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Букмекеры о матче "Динамо" – "Львов":

Реклама

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.17, на ничью – 7.70, на победу "Львова" – 15.5.

Где смотреть матч "Динамо" – "Львов":

Матч "Динамо" – "Львов" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", который доступен на сервисе OLL.TV. Также онлайн-трансляция матча пройдет на сайте Youtube.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
3
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
4
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
7
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
9
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" наконец-то получило предложение по Цыганкову, но меньше, чем хочет выручить СуркисЧУ по футболу
У футболиста
У футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протоколФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять