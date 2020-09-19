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"Динамо" – "Львов": прогноз на матч чемпионата Украины от футбольного комментатора

19 сентября, 15:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кирилл Круторогов ждет ротацию в команде Луческу и ставит на легкую победу киевлян

Сегодня состоится матч третьего тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Львовом". Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. "Динамо" – "Львов" трансляция онлайн уже есть на нашем сайте, а также доступна с помощью сервиса OLL.TV.

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"Динамо" после потери очков в предыдущем туре Премьер-лиги против "Десны" и успешного прохода АЗ в квалификации Лиги чемпионов играет матч чемпионата, держа в голове следующий поединок квалифайна против "Гента", который состоится уже через несколько дней. В гости к ним приедет один из главных аутсайдеров текущего сезона чемпионата Украины. Очевидно, что Мирча Луческу задействует ротацию. Вероятно, мы увидим на поле Вербича, Кравца, быть может, Леднева и Андриевского. Однако нужно понимать, кто из до недавнего времени травмированных восстановился и готов к игре. Либо же киевляне сыграют основой для того, чтобы продолжить оттачивать взаимосвязь, а уже по ходу игры тренер проведет серию замен.

"ПФК Львов" проходит очередной этап перестройки, отказываясь от бразильцев, которые до недавнего времени являли чуть ли не большинство. Правда, дела у команды складываются откровенно неважно – первый тур они пропустили из-за заболевших коронавирусом, во втором были уничтожены "Колосом" (0:4). Серия львовян без побед в чемпионате насчитывает уже 14 матчей кряду, четыре последние из которых – поражения. Положение тренера Георгия Цецадзе из разряда – не позавидуешь. Очередная неудача может привести к отставке.

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"Динамо" должно с легкостью побеждать. В том числе и для улучшения морального состояния команды. Привлекают неплохие коэффициенты на голы "Динамо" в обоих таймах, а также на то, что "Динамо" победит и не пропустит.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
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5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
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-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
3
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
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Результаты последних матчей: Н В
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ДеснаДеснаДес
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1
1
0
3
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2
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Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
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Разница 2
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
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5
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Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
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МинайМинайМин
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0
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Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
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1
0
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4
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Разница 2
Результаты последних матчей: П В
9
ОлимпикОлимпикОли
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0
1
4
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Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
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ИнгулецИнгулецИнг
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1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
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Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
12
РухРухРух
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ЛьвовЛьвовЛьв
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Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

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прогноз анонс чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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