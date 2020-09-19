"Динамо" – "Львов": прогноз на матч чемпионата Украины от футбольного комментатора

Сегодня состоится матч третьего тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Львовом". Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. "Динамо" – "Львов" трансляция онлайн уже есть на нашем сайте, а также доступна с помощью сервиса OLL.TV.

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"Динамо" после потери очков в предыдущем туре Премьер-лиги против "Десны" и успешного прохода АЗ в квалификации Лиги чемпионов играет матч чемпионата, держа в голове следующий поединок квалифайна против "Гента", который состоится уже через несколько дней. В гости к ним приедет один из главных аутсайдеров текущего сезона чемпионата Украины. Очевидно, что Мирча Луческу задействует ротацию. Вероятно, мы увидим на поле Вербича, Кравца, быть может, Леднева и Андриевского. Однако нужно понимать, кто из до недавнего времени травмированных восстановился и готов к игре. Либо же киевляне сыграют основой для того, чтобы продолжить оттачивать взаимосвязь, а уже по ходу игры тренер проведет серию замен.

"ПФК Львов" проходит очередной этап перестройки, отказываясь от бразильцев, которые до недавнего времени являли чуть ли не большинство. Правда, дела у команды складываются откровенно неважно – первый тур они пропустили из-за заболевших коронавирусом, во втором были уничтожены "Колосом" (0:4). Серия львовян без побед в чемпионате насчитывает уже 14 матчей кряду, четыре последние из которых – поражения. Положение тренера Георгия Цецадзе из разряда – не позавидуешь. Очередная неудача может привести к отставке.

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"Динамо" должно с легкостью побеждать. В том числе и для улучшения морального состояния команды. Привлекают неплохие коэффициенты на голы "Динамо" в обоих таймах, а также на то, что "Динамо" победит и не пропустит.

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