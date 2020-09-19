Ключевой футболист "Гента" пропустит оба матча против "Динамо" в Лиге чемпионов

Первый матч между командами состоится уже на следующей неделе

Полузащитник "Гента" Георгий Чакветадзе не успеет восстановиться к матчам плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Грузинский футболист получил травму в матче третьего раунда квалификации против Рапида (2:1). У игрока диагностировали небольшой отек, а также повреждение сухожилия надколенника, сообщает footnews.be.

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Первый матч между командами состоится 23 сентября в Генте, а ответный пройдет в Киеве 29 сентября. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Накануне мы писали, что Матч "Минай" – "Динамо" перенесли в Киев из-за матчей с "Гентом" в Лиге чемпионов.

"Гент" является фаворитом первого матча у букмекеров: коэффициент на победу команды Вим Де Деккера – 2.55, на ничью – 3.20, на победу "Динамо" – 2.85. А вот на выход в групповой этап Лиги чемпионов больше шансов имеет уже команда Мирчи Луческу. Котировки на проход в следующий раунд следующие: "Динамо" – 1.70, "Гент" – 2.15.

Ранее мы писали, что Цыганков вернулся в общую группу "Динамо" перед матчем со "Львовом". Один из лидеров киевской команды восстановился после повреждения.

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