Каштру – о матче с "Зарей": "Своих качеств они не растеряли. Мы прекрасно знаем, что нас ожидает"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру в эфире Shakhtar News рассказал о подготовке к матчу с луганской "Зарей" в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины. Команды сыграют межу собой 20 сентября в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", начало – в 17:00.

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- Мистер, расскажите об особенностях подготовки к встрече в Запорожье. На чем делался акцент?

- К поединку с "Зарей" подходим так же, как и ко всем остальным, – со всей серьезностью, которая нас характеризует, а также с ответственностью и внимательностью. Игра будет очень сложной, мы должны быть дисциплинированными. "Заря", как правило, находится вверху турнирной таблицы и прекрасно организованна. В ее составе много квалифицированных игроков. Мы знаем, какие опасности могут поджидать нас, и подготовились к этому. Очень верю в качество своих футболистов, верю в качество нашей работы. Рассматриваем предстоящую игру с большой ответственностью и надеждой победить.

- "Заря" уступила в двух стартовых поединках. Чего ждать от соперника в такой ситуации?

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- Мы всегда смотрим на качество команды, а не на результат, которого она добивается в последнее время. У "Зари" это не ставится под вопрос. Из-за того, что луганчане не выиграли в двух матчах, своих качеств они не растеряли. Мы прекрасно знаем, что нас ожидает. Атмосфера на поле будет непростой, потому ждем сложной игры на стадионе, где нам уже приходилось преодолевать трудности.

- Между поединками у "Шахтера" была большая пауза. Какое эмоциональное состояние у команды?

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- Мы очень ценим наш тренировочный процесс. Все то, что хотим видеть в игре, отрабатываем на ежедневных тренировках. Конечно же, хотели бы больше играть, например, провести матч с "Рухом", но это было невозможно из-за известных причин. Эмоционально и ментально команда себя чувствует хорошо. В стартовой встрече чемпионата мы победили "Колос", та игра принесла нам три очка и придала психологической уверенности. Пользуясь случаем, поздравляю команду Руслана Костышина с победой над "Арисом" и проходом в следующий раунд Лиги Европы. Мы прекрасно знаем, чего хотим в чемпионате, – выиграть турнир. Знаем, как достичь поставленной цели.

- Не боитесь, что футболисты, которые находились в сборных и получили разное игровое время, могут пребывать в разной физической форме?

- Все ребята подготовлены к игре. Они в отличных физических, технических, тактических и психологических кондициях.

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Ранее мы писали, что "Заря" и "Шахтер" сыграют со зрителями в центральном матче тура УПЛ.

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