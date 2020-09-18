"Динамо" получит защитника "Леха" на три месяца раньше, но придется немного заплатить

Поляки решили не удерживать украинского защитника и заработать на его уходе

В начале августа киевское "Динамо" объявило о заключении предварительного контракта с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем. Он должен был присоединиться к команде зимой, по окончании контракта с поляками. Однако сегодня стало известно, что трансфер украинца может быть оформлен до закрытия текущего трансферного окна.

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Как сообщает meczyki.pl, "Лех" уже нашел замену Костевичу в виде другого украинца Василия Кравца, также в клубе есть Тимотеуш Пухач. Поэтому поляки не будут препятствовать уходу игрока до истечения срока контракта, да еще и немного на этом заработают.

Костевич перешел в "Лех" зимой 2017 года со львовских "Карпат". Игрок изначально получил хорошие отзывы, но последние месяцы его выступления были намного ниже ожиданий. По этой причине "Лех" не пытался удерживать игрока, несмотря на слухи, что украинец вел переговоры с "Динамо" за спиной своей нынешней команды.

"Мы не позволили бы такому опытному игроку иметь полгода до окончания контракта и не продлить его. Это было наше совместное решение. Мы ценим мастерство Костевича. Особенно удачным для него был первый год в клубе. Однако пришел момент, когда Владимиру нужны новые вызовы, и к тому же он проиграл борьбу Пухачу. Ему нужен свежий стимул и перемены", – сказал спортивный директор "Леха" Томаш Ржой.

В составе "Леха" Костевич провел 119 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач.

К слову, появление Костевича в "Динамо" сейчас будет очень вовремя, ведь в команде Мирчи Луческу настоящая эпидемия травм среди защитников. Как мы писали ранее, в лазарете находятся Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тымчик и Артем Шабанов.

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