"Динамо" – "Львов": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги - на ТВ и в интернете

В субботу, 19 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура чемпионата Украины. Вице-чемпион страны "Динамо" принимает аутсайдера первенства ФК "Львов". Начало поединка – в 19:30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Львов" пройдет на нашем сайте. Напомним, для команды Мирчи Луческу это последняя игра перед выездным поединком раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента", который состоится в среду.

Реклама

Где смотреть матч "Динамо" – "Львов"

Матч "Динамо" – "Львов" в прямом эфире, начиная с 19:30, покажут на телеканале "2+2", который доступен на сервисе OLL.TV. Также онлайн-трансляция матча пройдет на канале "Динамо" в YouTube.

Сравнение стоимости команд. По оценкам портала Transfermarkt, состав "Динамо" – в 22 раза дороже, чем соперника. Кадровую обойму киевлян аналитики оценивают в 97,6 млн евро, а львовян – в 4,4 млн евро.

Реклама

Читайте также: Ключевой футболист "Гента" пропустит оба матча против "Динамо" в Лиге чемпионов

В тренде В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

Прогноз на матч "Динамо" – "Львов". Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом поединка: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.17, на ничью – 7.70, на победу "Львова" – 15.5. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" 82%, ничья 12%, выигрыш "Львова" 6%. Самыми вероятными счетами называются 2:0 и 3:0 в пользу киевлян.

Смотрите, как "Львов" проиграл "Колосу" 0:4

Реклама

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама