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"Динамо" – "Львов": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

19 сентября, 17:04

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги - на ТВ и в интернете

В субботу, 19 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура чемпионата Украины. Вице-чемпион страны "Динамо" принимает аутсайдера первенства ФК "Львов". Начало поединка – в 19:30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Львов" пройдет на нашем сайте. Напомним, для команды Мирчи Луческу это последняя игра перед выездным поединком раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента", который состоится в среду.

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Где смотреть матч "Динамо" – "Львов"

Матч "Динамо" – "Львов" в прямом эфире, начиная с 19:30, покажут на телеканале "2+2", который доступен на сервисе OLL.TV. Также онлайн-трансляция матча пройдет на канале "Динамо" в YouTube.

Сравнение стоимости команд. По оценкам портала Transfermarkt, состав "Динамо" – в 22 раза дороже, чем соперника. Кадровую обойму киевлян аналитики оценивают в 97,6 млн евро, а львовян – в 4,4 млн евро.

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Прогноз на матч "Динамо" – "Львов". Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом поединка: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.17, на ничью – 7.70, на победу "Львова" – 15.5. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" 82%, ничья 12%, выигрыш "Львова" 6%. Самыми вероятными счетами называются 2:0 и 3:0 в пользу киевлян.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
3
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
4
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
7
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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