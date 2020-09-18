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Цыганков вернулся в общую группу "Динамо" перед матчем со "Львовом"

18 сентября, 15:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Один из лидеров киевской команды восстановился после повреждения

На этой неделе болельщиков киевского "Динамо" беспокоило состояние здоровья Виктора Цыганкова. Атакующий полузащитник пропустил важный матч в квалификации Лиги чемпионов с нидерландским АЗ из-за травмы. Ранее сообщалось, что врачи не могут определить характер повреждения Цыганкова. Однако, похоже, Виктор таки восстановился и уже занимается в общей группе.

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Официальный сайт "Динамо" рассказал, что вчера вечером команда провела двухчасовую тренировку, готовясь к матчу чемпионата Украины со "Львовом". Пройдет он в субботу в Киеве, а уже 23 сентября подопечные Мирчи Луческу сыграют в Лиге чемпионов в бельгийском Генте. Занимался в общей группе и Цыганков, что свидетельствует из фото и видео пресс-службы.

Интересно, что тренируется со всеми и полузащитник Денис Гармаш, хотя "Динамо" не заявило его даже на чемпионат страны.

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Недавно "Динамо" получило предложение по Цыганкову, но руководство не устраивает сумма отступных.

Смотрите, как Виктор эффектно забивал в еврокубках в прошлом году в ворота "Лугано":

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футбол травма восстановление Динамо Киев Виктор Цыганков
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