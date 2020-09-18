Цыганков вернулся в общую группу "Динамо" перед матчем со "Львовом"

Один из лидеров киевской команды восстановился после повреждения

На этой неделе болельщиков киевского "Динамо" беспокоило состояние здоровья Виктора Цыганкова. Атакующий полузащитник пропустил важный матч в квалификации Лиги чемпионов с нидерландским АЗ из-за травмы. Ранее сообщалось, что врачи не могут определить характер повреждения Цыганкова. Однако, похоже, Виктор таки восстановился и уже занимается в общей группе.

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Официальный сайт "Динамо" рассказал, что вчера вечером команда провела двухчасовую тренировку, готовясь к матчу чемпионата Украины со "Львовом". Пройдет он в субботу в Киеве, а уже 23 сентября подопечные Мирчи Луческу сыграют в Лиге чемпионов в бельгийском Генте. Занимался в общей группе и Цыганков, что свидетельствует из фото и видео пресс-службы.

Интересно, что тренируется со всеми и полузащитник Денис Гармаш, хотя "Динамо" не заявило его даже на чемпионат страны.

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Недавно "Динамо" получило предложение по Цыганкову, но руководство не устраивает сумма отступных.

Смотрите, как Виктор эффектно забивал в еврокубках в прошлом году в ворота "Лугано":

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