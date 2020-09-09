"Динамо" наконец-то получило предложение по Цыганкову, но меньше, чем хочет выручить Суркис

Киевляне определились с ценниками на Супрягу и Миколенко

Киевское "Динамо" наконец-то получило предложение о продаже лидера команды Виктора Цыганкова. По информации Telegram-канала Динамо Киев Inside, киевляне намерены получить за игрока 25 миллионов долларов. Потенциальный покупатель предложил меньше, но в пределах торга, поэтому переговоры продолжаются.

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Также инсайдер сообщил суммы, которые Игорь Суркис намерен заработать с продажи других талантов команды. Так, за Виталия Миколенко "Динамо" запросит 30 миллионов долларов, а Владислава Супрягу готово отпустить за 15 миллионов долларов. Ранее мы сообщали, что на Супрягу претендует "Аталанта" и "Наполи".

Отметим, что авторитетное издание Transfermarkt.com оценивает Миколенко в 15 млн, Цыганкова – в 22 млн и Супрягу – в 8 млн долларов.

Кстати, Виктор Цыганков является самым дорогим футболистом Премьер-лиги. Больше всех прибавил в цене бразильский защитник "Шахтера" Додо.

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