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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

18 сентября, 13:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все семь матчей Премьер-лиги пройдут в течение трех дней, на этот раз без переносов

В ближайший уик-энд проходит третий тур чемпионата страны. Он должен стать первым полным, поскольку в предыдущих двух по одному матчу переносили из-за коронавируса. Кстати, в пятницу состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины.

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Центральным является противостояние "Шахтера" с "Зарей" в Запорожье, в котором команда Виктора Скрипника после неудачного старта пытается взять хотя бы одно очко. Ниже – расписание матчей, трансляций на телевидении, а также котировки букмекеров.

Пятница, 18 сентября

19:00 "Днепр-1" – "Мариуполь", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.55

Суббота, 19 сентября

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14:00 "Александрия" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 4.10

17:00 "Ингулец" – "Десна", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.75

19:30 "Динамо" – "Львов", ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.15 – 7.70 – 15.00

Воскресенье, 20 сентября

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14:00 "Олимпик" – "Минай", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.80

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17:00 "Заря" – "Шахтер", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 5.90 – 4.50 – 1.50

19:30 "Рух" – "Колос", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.50 – 3.25 – 2.85

Матч УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Турнирная таблица чемпионата Украины

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
3
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
5
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
6
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
7
АлександрияАлександрияАле
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
8
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
9
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Читайте о том, что игрок "Динамо" заинтересовал четыре испанских клуба.

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Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" играли вничью в предыдущем чемпионате Украины:

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