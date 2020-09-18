Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

В ближайший уик-энд проходит третий тур чемпионата страны. Он должен стать первым полным, поскольку в предыдущих двух по одному матчу переносили из-за коронавируса. Кстати, в пятницу состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины.
Центральным является противостояние "Шахтера" с "Зарей" в Запорожье, в котором команда Виктора Скрипника после неудачного старта пытается взять хотя бы одно очко. Ниже – расписание матчей, трансляций на телевидении, а также котировки букмекеров.
Пятница, 18 сентября
19:00 "Днепр-1" – "Мариуполь", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.55
Суббота, 19 сентября
14:00 "Александрия" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 4.10
17:00 "Ингулец" – "Десна", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.75
19:30 "Динамо" – "Львов", ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.15 – 7.70 – 15.00
Воскресенье, 20 сентября
14:00 "Олимпик" – "Минай", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.80
17:00 "Заря" – "Шахтер", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 5.90 – 4.50 – 1.50
19:30 "Рух" – "Колос", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.50 – 3.25 – 2.85
Матч УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.
Турнирная таблица чемпионата Украины
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Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" играли вничью в предыдущем чемпионате Украины:
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