Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Все семь матчей Премьер-лиги пройдут в течение трех дней, на этот раз без переносов

В ближайший уик-энд проходит третий тур чемпионата страны. Он должен стать первым полным, поскольку в предыдущих двух по одному матчу переносили из-за коронавируса. Кстати, в пятницу состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины.

Реклама

Центральным является противостояние "Шахтера" с "Зарей" в Запорожье, в котором команда Виктора Скрипника после неудачного старта пытается взять хотя бы одно очко. Ниже – расписание матчей, трансляций на телевидении, а также котировки букмекеров.

Пятница, 18 сентября

19:00 "Днепр-1" – "Мариуполь", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.55

Суббота, 19 сентября

Реклама

14:00 "Александрия" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 4.10

17:00 "Ингулец" – "Десна", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.75

19:30 "Динамо" – "Львов", ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.15 – 7.70 – 15.00

Воскресенье, 20 сентября

В тренде Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

14:00 "Олимпик" – "Минай", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.80

Реклама

17:00 "Заря" – "Шахтер", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 5.90 – 4.50 – 1.50



19:30 "Рух" – "Колос", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.50 – 3.25 – 2.85

Матч УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Турнирная таблица чемпионата Украины

Читайте о том, что игрок "Динамо" заинтересовал четыре испанских клуба.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" играли вничью в предыдущем чемпионате Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама