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Футболист киевского "Динамо" заинтересовал четыре испанских клуба

17 сентября, 13:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающий Фран Соль продолжает привлекать внимание у клубов у себя на Родине

Футболист киевского "Динамо" Фран Соль оказался на карандаше у скаутов еще нескольких клубов. На днях мы писали, что высокая зарплата срывает трансфер форварда "Динамо" в Испанию. Помимо "Овьедо", интерес к 28-летнему Солю проявляют два клуба элитного дивизиона Испании и два – второго.

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Франа хотели бы видеть в своих рядах команды Ла Лиги "Сельта" и "Эльче", сообщает в Twiiter ресурс Castanazos. Также нападающий не помешал бы коллективам Сегунды – "Альмерии" и "Эспаньолу", который недавно вылетел из высшего дивизиона.

Контракт испанца в Киеве рассчитан до конца 2023 года, а его трансферную стоимость оценивают в два миллиона евро. Будущее Соля будет зависеть от того, насколько серьезный интерес клубы к нему проявляют и какие финансовые условия готовы предложить как самому Франу, так и "Динамо" в качестве отступных.

Ранее форвард "Динамо" Фран Соль опубликовал роман о будущем.

Смотрите, как Фран Соль забил в матче за Суперкубок Украины в ворота "Шахтера" и помог "Динамо" победить:

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футбол Динамо Киев трансфер Фран Соль
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