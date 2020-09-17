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Врачи не могут "вычислить" травму самого дорогого игрока киевского "Динамо"

17 сентября, 13:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Атакующий полузащитник Цыганков не сыграл в Лиге чемпионов против АЗ

Неприятные моменты своей карьеры переживает один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков. 22-летний футболист не может приступить к полноценным тренировкам из-за травмы. В частности, уроженец Израиля не сыграл в квалификационном матче Лиги чемпионов, в котором "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар.

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На официальном сайте клуба писалось, что у Цыганкова повреждение, из-за которого он пока что выбыл из строя. Теперь же сайт meta-ratings.com.ua сообщил, что врачи не могу определить, что именно с парнем не так. Еще за несколько дней до игры с нидерландской командой Виктор пожаловался на боли, которые мешают ему тренироваться. Пока что эскулапы не выяснили характер травмы спортсмена, из-за чего он не готовился к игре с АЗ.

Следующий матч чемпионата Украины "Динамо" сыграет в субботу, 19 сентября, на НСК "Олимпийский" со "Львовом". Участие Цыганкова в нем – под большим вопросом. Напомним, во втором туре подопечные Мирчи Луческу не смогли обыграть дома черниговскую "Десну" – 0:0.

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Смотрите, как Цыганков забивал "Олимпику" в первом туре чемпионата Украины:

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футбол травма врачи Динамо Киев Виктор Цыганков
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