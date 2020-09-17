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Хачериди уверен, что с легкостью мог бы и сейчас играть за киевское "Динамо"

17 сентября, 11:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший защитник сборной Украины выступает за белорусское "Динамо" из Бреста

33-летний украинский футболист Евгений Хачериди после греческого чемпионата оказался в белорусском. Экс-игрок сборной играет в составе брестского "Динамо" вместе с Артемом Милевским и порой показывает свой непростой характер. В одном из матчей Хачериди в Беларуси едва не побил судью.

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А вчера клуб Милевского и Хачериди вылетел из Лиги чемпионов. Накануне же украинский защитник дал интервью, часть которого привел на своей страничке в Facebook журналист Валерий Пригорницкий. В частности, Женя рассказал, почему, по его мнению, не попадает в сборную и что легко мог бы выступать за нынешнее "Динамо":

"Давайте объективно говорить. Кто смотрит чемпионат Беларуси? Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков "Шахтера". Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот чем Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он на голову их сильнее обоих сейчас...

Я очень сильно скучаю по "Динамо"! Много вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время – смотрю матчи! Сейчас легко мог бы играть в основе. При условии, что прошел бы сборы и поднабрал "физики".

Ранее Милевский и Хачереди после коронавируса победили в Беларуси.

Смотрите, как Евгений забивал за киевское "Динамо":

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест
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