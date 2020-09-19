Українська
$ 28,11
33,17

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Шедевр грузина принес "Ингульцу" ничью с "Десной": видео голов и обзор матча

19 сентября, 20:01

Олег Люлька Олег Люлька

Дебютанты украинской Премьер-лиги неожиданно расписали мировую с участником Лиги Европы

В третьем туре чемпионата Украины по футболу зафиксирована небольшая сенсация. Новичок Премьер-лиги "Ингулец" из поселка Петрово на поле в Кропивницком неожиданно сыграл вничью с участником Лиги Европы "Десной" – 1:1.

Реклама

Для дебютантов УПЛ эта мировая оказалась волевой. "Ингулец" пропустил в начале второго тайма от Гитченко. Но уже спустя 8 минут хозяева отыгрались благодаря шикарному голу грузинского нападающего Сичинавы, который с 20 метров силовым ударом отправил мяч в "девятку".

Обзор матча "Ингулец" – "Десна" (1:1)

"Ингулец" – "Десна" – 1:1
Голы: Сичинава, 57 – Гитченко, 47
"Ингулец": Крынский – Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб – Кучеренко – Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый – Сичинава
"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46) – Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79) – Тотовицкий – Дегтярев (Будковский, 46)
Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский – Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля

Реклама

Гол Гитченко

Гол Сичинавы

В тренде
Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр – Минспорта

Статистика матча "Ингулец" – "Десна" (1:1)

Реклама

"Ингулец"

"Ингулец" / Фото: ФК "Ингулец"

Читайте также: Как живет самое футбольное село Украины: репортаж из Ковалевки

Напомним, уже 24 сентября "Десну" ждет дебют в еврокубках – матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Он состоится в Германии. В случае победы, следующим соперником черниговцев станет лучшая команда из пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).

Реклама

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
3
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
4
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
7
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Десна Чернигов Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" наконец-то получило предложение по Цыганкову, но меньше, чем хочет выручить СуркисЧУ по футболу
У футболиста
У футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протоколФутбол
Футболист киевского
Футболист киевского "Динамо" заинтересовал четыре испанских клубаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять