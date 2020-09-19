Шедевр грузина принес "Ингульцу" ничью с "Десной": видео голов и обзор матча

В третьем туре чемпионата Украины по футболу зафиксирована небольшая сенсация. Новичок Премьер-лиги "Ингулец" из поселка Петрово на поле в Кропивницком неожиданно сыграл вничью с участником Лиги Европы "Десной" – 1:1.

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Для дебютантов УПЛ эта мировая оказалась волевой. "Ингулец" пропустил в начале второго тайма от Гитченко. Но уже спустя 8 минут хозяева отыгрались благодаря шикарному голу грузинского нападающего Сичинавы, который с 20 метров силовым ударом отправил мяч в "девятку".

Обзор матча "Ингулец" – "Десна" (1:1)

"Ингулец" – "Десна" – 1:1

Голы: Сичинава, 57 – Гитченко, 47

"Ингулец": Крынский – Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб – Кучеренко – Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый – Сичинава

"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46) – Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79) – Тотовицкий – Дегтярев (Будковский, 46)

Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский – Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля

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Гол Гитченко

Гол Сичинавы

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Статистика матча "Ингулец" – "Десна" (1:1)

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"Ингулец" / Фото: ФК "Ингулец"

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Напомним, уже 24 сентября "Десну" ждет дебют в еврокубках – матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Он состоится в Германии. В случае победы, следующим соперником черниговцев станет лучшая команда из пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).

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