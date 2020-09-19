Победа на интуиции Луческу: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Львов"

В матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" добыло непростую победу над "Львовом" 3:1. Героем поединка стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, которого Мирча Луческу выпустил на замену во втором тайме. При счете 1:1 он забил шедевральный гол со штрафного, а затем еще и отдал голевой пас на Супрягу. Интуиция снова не подвела румынского коуча "Динамо".
Обзор матча "Динамо" – "Львов" (3:1)
"Динамо" – "Львов" – 3:1
Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 – Челич, 62
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) – Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67) – Супряга
ПФК "Львов": Литовченко – Челич, Клименчук, Михоби, Кравчук – Борзенко, Айнсалу – Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе – Ныч (Романчук, 88)
Предупреждения: Шапаренко, Супряга – Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоби
Удаление: Михоби, 83 (повторное предупреждение)
Статистика матча "Динамо" – "Львов" (3:1)
Отметим, что в центральном матче третьего тура УПЛ в воскресенье, 20 сентября, сыграют "Заря" и "Шахтер". А неожиданным лидером турнирной таблицы на старте чемпионата Украины стала "Ворскла", набравшая максимально возможные 9 очков.
Все подробности в спецтеме Матч "Динамо" - "Львов"
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