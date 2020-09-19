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Победа на интуиции Луческу: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Львов"

19 сентября, 23:19

Олег Люлька Олег Люлька

Три очка в непростой игре киевлянам принес Шапаренко, которого тренер киевлян удачно выпустил на замену

В матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" добыло непростую победу над "Львовом" 3:1. Героем поединка стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, которого Мирча Луческу выпустил на замену во втором тайме. При счете 1:1 он забил шедевральный гол со штрафного, а затем еще и отдал голевой пас на Супрягу. Интуиция снова не подвела румынского коуча "Динамо".

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Обзор матча "Динамо" – "Львов" (3:1)

"Динамо" – "Львов" – 3:1
Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 – Челич, 62
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) – Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67) – Супряга
ПФК "Львов": Литовченко – Челич, Клименчук, Михоби, Кравчук – Борзенко, Айнсалу – Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе – Ныч (Романчук, 88)
Предупреждения: Шапаренко, Супряга – Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоби
Удаление: Михоби, 83 (повторное предупреждение)

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Шапаренко, "Динамо"
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Шапаренко, "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Статистика матча "Динамо" – "Львов" (3:1)

Отметим, что в центральном матче третьего тура УПЛ в воскресенье, 20 сентября, сыграют "Заря" и "Шахтер". А неожиданным лидером турнирной таблицы на старте чемпионата Украины стала "Ворскла", набравшая максимально возможные 9 очков.

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Первый этап
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Позиция
Команда
И
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П
Заб.
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Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ДинамоДинамоДин
3
2
1
0
7
2
5
7
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В
3
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
4
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
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2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
1
1
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Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
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6
КолосКолосКол
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0
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Пропущеные 3
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МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
8
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
2
1
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Забитые 4
Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
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1
2
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Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Все подробности в спецтеме Матч "Динамо" - "Львов"

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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