Победа на интуиции Луческу: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Львов"

Три очка в непростой игре киевлянам принес Шапаренко, которого тренер киевлян удачно выпустил на замену

В матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" добыло непростую победу над "Львовом" 3:1. Героем поединка стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, которого Мирча Луческу выпустил на замену во втором тайме. При счете 1:1 он забил шедевральный гол со штрафного, а затем еще и отдал голевой пас на Супрягу. Интуиция снова не подвела румынского коуча "Динамо".

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Обзор матча "Динамо" – "Львов" (3:1)

"Динамо" – "Львов" – 3:1

Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 – Челич, 62

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) – Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67) – Супряга

ПФК "Львов": Литовченко – Челич, Клименчук, Михоби, Кравчук – Борзенко, Айнсалу – Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе – Ныч (Романчук, 88)

Предупреждения: Шапаренко, Супряга – Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоби

Удаление: Михоби, 83 (повторное предупреждение)

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Реклама Шапаренко, "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Статистика матча "Динамо" – "Львов" (3:1)

Отметим, что в центральном матче третьего тура УПЛ в воскресенье, 20 сентября, сыграют "Заря" и "Шахтер". А неожиданным лидером турнирной таблицы на старте чемпионата Украины стала "Ворскла", набравшая максимально возможные 9 очков.

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Все подробности в спецтеме Матч "Динамо" - "Львов"

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