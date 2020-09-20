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"Шахтер" нанесет автографы болельщиков на гигантскую футболку

20 сентября, 09:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Самые креативные болельщики получат подарки от клуба и спонсора "горняков"

Донецкий "Шахтер" объявил о старте акции для своих болельщиков под названием "Шахтер" объединяет". "Горняки" нанесут на огромную футболку автографы всех желающих. Для этого нужно всего лишь разместить свой автограф в соцсети и отметить страницы клуба. Автор самого креативного поста получит ценные подарки от "Шахтера" и спонсора клуба

"Если вы соскучились по живому футболу и ждете момента, когда сможете поддержать команду на стадионе, присоединяйтесь к крупнейшему сбору автографов болельщиков! Чтобы принять участие в акции, необходимо опубликовать свой автограф в Stories и отметить официальную страницу "Шахтера" в Instagram.

Акция поможет объединить болельщиков, поднять настроение команды и зарядить "оранжево-черных" на победу. Все автографы, пожелания и другой креатив будут размещены на огромной футболке, которую представят игрокам перед одним из домашних матчей УПЛ", – объясняют правила акции на официальном сайте "Шахтера".

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Кстати, ранее мы писали, что "Шахтер" впервые за 12 лет сменил спортивного партнера и готовит новую форму. В ближайшие пять лет "Шахтер" будет выступать в экипировке немецкого спортивного гиганта.

Дарио Срна – о трансферах "Шахтера", Луческу в "Динамо", поражении от "Интера" и подготовке к Лиге чемпионов:

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болельщики чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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