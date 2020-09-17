Нападающий "Шахтера" перешел в четвертую команду Турции и сыграет в Европе

Клуб турецкой Суперлиги "Сивасспор" объявил о подписании нападающего донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде. В прошлом сезоне Кайоде выступал на правах аренды в другом турецком клубе – "Газиантепе". Турецкие "соколы" собрались выкупить у "Шахтера" форварда, но, видимо, потом передумали.

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В составе "Газиантепа" Кайоде провел 27 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. И впечатлил своей игрой руководство "Сивасспора". Нигерийский футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2020/21. Тогда как контракт 27-летнего африканского нападающего с "Шахтером" истекает в 2023 году.

Сегодня Кайоде прибыл в Сивас и подписал официальный контракт. На церемонии присутствовал вице-президента "храбрых" Эрдал Сарылар. Напомним, что по итогам последнего чемпионата Турции "Сивасспор" занял четвертое место и будет выступать в Лиге Европы.

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Ранее сообщалось, что на Кайоде также претендовали турецкие "Бешикташ", "Ризеспор" и "Газиантеп". Кроме того в сентябре нигериец возобновил тренировки в Киеве с дублем "Шахтера".

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