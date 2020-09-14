"Шахтер" впервые за 12 лет сменил спортивного партнера и готовит новую форму

В ближайшие пять лет "Шахтер" будет выступать в экипировке немецкого спортивного гиганта

Донецкий "Шахтер" с этого сезона будет выступать в экипировке нового технического спонсора. Чемпион Украины заключил пятилетний контракт со знаменитым спортивным брендом Puma, сообщается на официальном сайте "Шахтера". Презентация новой формы "горняков" запланирована к старту сезона 2021/2022 годов.

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"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", – прокомментировал подписание контракта генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Генеральный директор немецкого бренда в Украине Владимир Горобец рассказал, что их команда вместе с "Шахтером" сейчас занимается созданием новой формы и он очень надеется, что им получится соответствовать ожиданиям игроков и самых требовательных болельщиков.

"Важной частью глобальной нашей стратегии является развитие футбольного направления. Мы не могли себе представить лучшего партнера на украинском рынке, нежели "Шахтер". Я уверен, что партнерство с "Шахтером" позволит нам продолжить этот рост и будет служить неким импульсом для дальнейших достижений", – добавил он.

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