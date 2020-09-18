Українська
$ 28,11
33,17

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" продлил контракт с самым быстрым футболистом украинской Премьер-лиги

18 сентября, 19:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский защитник готов стать железобетонной основой "горняков"

Защитник донецкого "Шахтера" Додо подписал новый пятилетний контракт с клубом, сообщается на официальном сайте "горняков". Бразильский крайний защитник в "Шахтере" с декабря 2017 года. Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в португальской "Витории Гимарайнш" под руководством Луиша Каштру, после чего вернулся в стан "горняков".

"Мы рады, что подписали новый пятилетний контракт. Я хотел бы пожелать Додо удачи. Уверен, его в футболе ждет большое будущее. Для нас это очень важное подписание с точки зрения стратегии развития клуба, нашего видения и будущих результатов", – отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Реклама

В составе "оранжево-черных" Додо провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины.

"Он готов стать железобетонной основой нашей команды. Однозначно это игрок стартовых одиннадцати. Додо доказал это своей игрой, профессионализмом и результатами. Считаю, на сегодня он – номер один на своей позиции", – добавил Палкин.

Ранее мы писали, что защитник "Шахтера" бьет рекорды скорости и наступает на пятки Роналду. В недавнем матче Додо установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч.

Позже игрок "Шахтера" раскрыл секрет своей суперскорости: ему помог другой вид спорта. Додо до прихода в футбол занимался легкой атлетикой в Бразилии.

Смотрите, как забивает Додо:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Сергей Палкин Додо

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
"Динамо" наконец-то получило предложение по Цыганкову, но меньше, чем хочет выручить СуркисЧУ по футболу
У футболиста
У футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протоколФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять