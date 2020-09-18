"Шахтер" продлил контракт с самым быстрым футболистом украинской Премьер-лиги

Защитник донецкого "Шахтера" Додо подписал новый пятилетний контракт с клубом, сообщается на официальном сайте "горняков". Бразильский крайний защитник в "Шахтере" с декабря 2017 года. Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в португальской "Витории Гимарайнш" под руководством Луиша Каштру, после чего вернулся в стан "горняков".

"Мы рады, что подписали новый пятилетний контракт. Я хотел бы пожелать Додо удачи. Уверен, его в футболе ждет большое будущее. Для нас это очень важное подписание с точки зрения стратегии развития клуба, нашего видения и будущих результатов", – отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Реклама

В составе "оранжево-черных" Додо провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины.

"Он готов стать железобетонной основой нашей команды. Однозначно это игрок стартовых одиннадцати. Додо доказал это своей игрой, профессионализмом и результатами. Считаю, на сегодня он – номер один на своей позиции", – добавил Палкин.

Ранее мы писали, что защитник "Шахтера" бьет рекорды скорости и наступает на пятки Роналду. В недавнем матче Додо установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч.

Позже игрок "Шахтера" раскрыл секрет своей суперскорости: ему помог другой вид спорта. Додо до прихода в футбол занимался легкой атлетикой в Бразилии.

Смотрите, как забивает Додо:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама