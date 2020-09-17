Команда из села в 1600 человек дебютирует в Европе: удивительная история "Колоса"

Еще восемь лет назад клуб из Ковалевки бегал первенство области

17 сентября – уникальный день для украинского футбола. В еврокубках дебютирует команда из населенного пункта в 1600 человек! Всего за восемь лет своего существования "Колос" из Ковалевки прошел удивительный путь от первенства Киевской области до матча Лиги Европы против греческого "Ариса". Напомним, что онлайн-трансляция матча "Арис" – "Колос" пройдет на нашем сайте.

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Путь "Колоса" в Лигу Европы

Клуб из небольшого села на берегу реки Каменка был основан в 2012 году. И в первом же сезоне команда стала победителем чемпионата Киевской области, после чего дважды повторила свой успех в 2013 и 2014 годах. Кроме того, за эти три сезона "Колос" стал обладателем Кубка и трижды Суперкубка области.

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"Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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Новый этап в истории коллектива из Ковалевки начался в феврале 2014 года, когда главным тренером команды стал известный украинский полузащитник Руслан Костышин. Уже в сезоне-2015/16 "Колос" дебютировал во Второй лиге и сходу стал ее чемпионом. А вот в Первой лиге "хлеборобам" пришлось задержаться дольше, чем на год. "Колос" дважды становился пятым по итогам сезона и только в 2019 году наконец-то ворвался в элиту чемпионата Украины.

В сезоне-2018/19 подопечные Костышина заняли второе место в Первой лиге и получили путевку в Премьер-лигу только после того, как в стыковых матчах прошли "Черноморец" с общем счетом 2:0. А Ковалевка стала самым малочисленным населенным пунктом за всю историю УПЛ. И в первом же сезоне в элите "Колос" завоевал право выступать в еврокубках, когда в финале плей-офф переиграл "Мариуполь" со счетом 1:0.

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Ранее мы сообщали, что наши клубы редко проигрывали дебют в Европе.

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