"Арис" – "Колос": онлайн матча Лиги Европы

В четверг, 17 сентября, на стадионе "Клеантис Викелидис" в Салониках проходит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Греческий "Арис" принимает дебютанта еврокубков – "Колос" из села Ковалевка Киевской области. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого матча с видео голов и самых ярких моментов встречи. Отметим, что это противостояние состоит из одной игры. В случае ничьей в основное время, предусмотрены дополнительные таймы и серия пенальти.

"АРИС" – "КОЛОС"

Колос провел тренировку на стадионе Клеантис Викелидис в Салониках: Руслан Костышин Руслан Костышин / Официальный сайт Шахтера - Арис трижды становился чемпионом страны, хоть это и было давно, но это достижение. Соперник для нас серьезный, а игра уже покажет, кто сильнее. Мы посмотрели игры Ариса – очень неудобный соперник. Страшно неудобная манера игры для нас. Арис — фаворит, команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы вышли в Лигу Европы, хотя не были фаворитами в чемпионате Украины. Противостояние состоит из одной игры и может что угодно случиться. Евгений Селезнев Евгений Селезнев / Instagram - Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой Арис из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд. Я не следил за Арисом. С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру. Евгений Морозко: Евгений Морозко / Footballua.tv - Мы не боимся. Переживания, конечно, присутствуют, но не боимся играть. Арис по зубам Колосу. Они такие же, как и мы: они неизвестны для нас, мы - для них. Шансы - 50 на 50. Завтра будет сильнее тот, кто хорошо поработал до игры. Реклама

"Арис", возглавляемый немецким тренером Михаэлем Эннингом, попал в еврокубки, заняв пятое место в чемпионате Греции. "Колос" же стал шестым в регулярном первенстве Украины, но пробился в Лигу Европы благодаря победе в национальном плей-офф, одолев "Днепр-1" и "Мариуполь".

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Нынешний этап квалификации Лиги Европы – один из трех, которые нужно пройти "Колосу" на пути в групповой раунд еврокубка. Уже известно, что, в случае победы над "Арисом", клуб из Ковалевки ждет выездное противостояние с хорватской "Риекой".

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Тренировка "Колоса" в Салониках

"АРИС" – "КОЛОС": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость соперников портал Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро. "Арис" чуть дороже – 11,43 млн евро против 8,55 млн евро, в которые оценивается кадровая обойма "Колоса". При этом один игрок греческой команды в среднем стоит 457 тысяч евро, а украинской – 329 тысяч.

11 САМЫХ ДОРОГИХ ИГРОКОВ "АРИСА"

11 САМЫХ ДОРОГИХ ИГРОКОВ "КОЛОСА"

"АРИС" – "КОЛОС": ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Михаэль Эннинг / Фото: Getty Images

Главный тренер "Ариса" Михаэль Эннинг: "Жеребьевка была для нас хорошая в том смысле, что мы будем играть дома. Это большой плюс. Причем не только из чисто конкурентных соображений, но и потому, что в период коронавируса мы избежали дальней поездки. Так что в этом отношении мы чувствуем себя в безопасности и это важно. С другой стороны, это непростой жребий. Мы ни в коем случае не можем недооценивать соперника. Я верю в свою команду, и мы будем готовы выложиться на все сто, чтобы пройти этот раунд"

"АРИС" – "КОЛОС": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Греческий "Арис" считается большим фаворитом матча. На его победу в основное время аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.55, на ничью – 3.95, на победу "Колоса" – 6.10. В процентном соотношении вероятность этих событий следующая: выигрыш "Ариса" 61%, ничья – 24%, выигрыш "Колоса" – 15%.

Что касается выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Арис" можно сделать ставку с коэффициентом 1.27, а на "Колос" – 3.65. Соотношение: 74% на 26% в пользу греков.

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Ожидается не очень результативный матч. Коэффициент на то, что будет забито два гола или меньше, равен 1.75 (54%), а на то, что три и более – 2.05 (46%). Самым вероятным результатом аналитики называют 1:0 в пользу "Ариса" (5.80)

"АРИС" – "КОЛОС": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Арис" – "Колос" 17 сентября, начиная с 21:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру "Арис" – "Колос" в повторе можно на следующий день в 06:55 и 16:30 на канале "Футбол 2", а также в 11:15 на канале "Футбол 1".

Все подробности в спецтеме "Колос" в Лиге Европы

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