"Арис" – "Колос": где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций еврокубкового поединка украинских селян в Салониках - на ТВ и в интернете

В четверг, 17 сентября, "Колос" из села Ковалевка проведет первый в своей истории еврокубковый матч. В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы команда Руслана Костышина на выезде сыграет с греческим "Арисом". Поединок в Салониках начнется в 21:00 по киевскому времени. Онлайн "Арис" – "Колос" с видео голов доступен на нашем сайте.

"АРИС" – "КОЛОС": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч "Арис" – "Колос" 17 сентября, начиная с 21:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть же игру "Арис" – "Колос" в повторе можно на следующий день в 06:55 и 16:30 на канале "Футбол 2", а также в 11:15 на канале "Футбол 1".

Отметим, что фаворитом матча аналитики называют "Арис", в последнем чемпионате Греции занявший пятое место. На выход эллинов в следующий раунд квалификации Лиги Европы, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.27. Тогда как на успех "Колоса" – 3.65. Иными словами, на проход "Ариса" дают 74%, а на селян из Украины – лишь 26%. При этом самым вероятным результатом букмекеры называют 1:0 в пользу греков.

"Арис" – фаворит, команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки, – признает тренер "Колоса" Руслан Костышин. – Но мы вышли в Лигу Европы, хотя не были фаворитами в чемпионате Украины. Противостояние состоит из одной игры и может случиться что угодно"

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Уже известно, что, в случае победы над "Арисом", в третьем раунде квалификации Лиги Европы "Колос" из Ковалевки ждет выездное противостояние с хорватской "Риекой".

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Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

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