Инфографика дня. Наши клубы редко проигрывали дебют в Европе

Украинские команды выиграли 10 стартовых матчей в еврокубках, но никто не проходил дальше двух раундов

Сегодня "Колос" из Ковалевки сыграет своей первый матч в еврокубках. Клуб из села в Киевской области в историческом матче встретится в Греции с "Арисом". Онлайн матча "Арис" – "Колос" на нашем сайте. А в следующем раунде от Украины выступит еще один дебютант – черниговская "Десна".

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Как украинские клубы стартовали в еврокубках во времена независимости? Кликните по инфографике для ее увеличения:

Начиная с сезона 1992/1993 годов и по сегодняшний день Украину в еврокубках представляло 18 различных команд, "Колос" станет 19-й, а "Десна" – юбилейным, 20-м дебютантом Украины в Европе.

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Первопроходцами были чемпион Украины-1992 "Таврия" из Симферополя, обладатель второго места киевское "Динамо" и победитель национального Кубка львовские "Карпаты". Правда, никому из них не удалось пройти более одного раунда.

Как дебютировали в еврокубках украинские команды (кликните для увеличения):

/ Фото: Сегодня|Спорт

Как мы стартуем? Чаще – удачно. Статистика такая: 10 побед, 4 поражения, 4 ничьих.

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А киевский "Арсенал" дебютировал с технического поражения со счетом 0:3 за участие в матче против "Муры" дисквалифицированного игрока, а затем не сумел отыграться в ответном матче и вылетел из еврокубков.

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Добавим, что лишь луганская "Заря" с первого раза сумела пройти более двух раундов, случилось это в сезоне 2014/2015 годов.

Чаще всего Украину в еврокубках представляло "Динамо". Киевляне не пропустили ни одного сезона, учитывая даже знаменитый скандал с шубами, из-за которого киевляне были отстранены на год, но затем их амнистировали, и только однажды не пробились в основную сетку, когда при Леониде Буряке в двух матчах уступили "Туну" из Швейцарии.

Всего на три сезона от них отстает "Шахтер", зато на счету "горняков" наивысшее достижение Украины в еврокубках – победа в Кубке УЕФА-2009.

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Если посмотреть по областям, то больше всего сезонов провели клубы из Донецкой области. Конечно, львиная доля заслуги в этом на счету "Шахтера", но также свою лепту внесли "Металлург", "Мариуполь" и "Олимпик". Немного отстает от них Киевская область, сегодня "Колос" чуть-чуть подкорректирует эту статистику.

А в следующем раунде "Десна" откроет еврокубки для Черниговской области.

Смотрите, как "Колос" открывал свой новый стадион:

Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

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