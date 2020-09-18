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Матч "Минай" – "Динамо" перенесли в Киев из-за матчей с "Гентом" в Лиге чемпионов

18 сентября, 18:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Обе команды ждет тяжелый календарь в конце сентября - начале октября

Матч четвертого тура украинской Премьер-лиги между "Минаем" и киевским "Динамо" состоится не в Ужгороде, как было запланировано ранее, а в Киеве. Такое решение было принято по соглашению обеих сторон, сообщается на официальном сайте закарпатского клуба.

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Клубы договорились о переносе игры из-за сложного календаря. В период с 20 по 30 сентября "Минай" ждет сразу 3 поединка в центральной Украине – 20-го в Киеве с "Олимпиком", 30-го в Житомире с "Полесьем" в Кубке Украины, 3 октября с "Ингульцом" в Кропивницком.

В то же время "Динамо" 23 сентября проведет матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против "Гента" в Бельгии, а уже через 2 дня вынуждены были бы лететь в Ужгород и затем 29-го числа снова в Киеве играть с "Гентом".

Таким образом, матч "Минай" – "Динамо" состоится 26 сентября в Киеве, а игра второго круга в рамках 17-го тура чемпионата пройдет в Ужгороде. Базовая дата матча – 6 марта.

Ранее мы писали, что Цыганков вернулся в общую группу "Динамо" перед матчем со "Львовом". Один из лидеров киевской команды восстановился после повреждения.

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Смотрите сюжет о том, что думает бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников о Луческу в Киеве:

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Источник: Сегодня|Спорт

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